Ministrul Sănătăţii: Am semnat pentru livrarea produsului inovativ Molnupiravir. Este primul care are ca efect, certificat prin studii, reducerea numărului de decese

Un anunț în premieră: am încheiat contractul, am semnat și am stabilit ultimele detalii privind livrarea primului dintre cele două produse inovative Molnupiravir - mă refer la cel care se administrează pacienților cu risc crescut simptomatici în centrele de evaluare sau spitale. Primele cantități vor ajunge în România fizic probabil la sfârșitul acestei săptămâni, iar la Direcțiile de Sănătate Publică care să le distribuie în spitale și la centrelor de evaluare - în primele zile ale săptămânii viitoare. E un lucru important care cred că va avea un impact favorabil în următoarele 10 zile, pentru scăderea presiunii pe secțiile de Terapie Intensivă și ceea ce evident, ne preocupă pe toată lumea, reducerea numărului de decese, pentru că de data aceasta discutăm de antivirale la care s-a măsurat și acest efect este certificat de studii științifice, pe când la celălalt pe care îl am avut la dispoziție până în momentul de față, mă refer la Favipiravir nu avea acest efect, ci doar de reducere a duratei bolii, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

O altă noutate anunțată de ministru este prescrierea în farmacie a Favipiravirului, însă Alaxandru Rafila a subliniat că nu toată lumea trebuie să ia antivirale.

În momentul de față am deschis calea prescrierii ambulatorii de Favipiravir și achiziționarea din farmacii, dar este mai important să administrez acest medicament la persoane care au fost anterior evaluate. Pentru că așa cum discutam, nu toată lumea trebuie să ia medicația antivirală pe de o parte și pe de altă parte, se poate administra numai după evaluarea care certifică faptul că persoana nu are patologii care ar putea să contraindice sau stare fiziologică, dacă ne referim la femei, de exemplu la gravide sau persoane care intenționează să devină gravidă în perioada următoare, a spus Rafila într-o conferinţă de presă.

Potrivit planului de reziliență, ministrul a spus că România are în acest moment 25000 de paturi entru tratarea pacienților COVID

Am organizat prin direcțiile de Sănătate Publică toate spitalele din România încât să existe acest plan de reziliență care asigură în momentul de față 25000 de paturi pentru tratarea pacienților COVID fie că discutăm de adulți fie că discutăm de pacienți pediatrici, a arătat ministrul Alexandru Rafila.

