Ministrul Sănătății: Ne gândim ca asimptomaticii să stea acasă, sub supravegherea medicilor de familie, dacă transmiterea comunitară va fi joasă

"Am fost la a doua perioadă de măsuri de relaxare. Nu poţi face în acelaşi timp, să creşti riscul. Am dat măsurile de relaxare. Este deja o perioadă în care sunt nişte riscuri. Dând voie în locuri libere unor persoane pe care le ştim infectate, creşte acest risc. În măsura în care vom avea transmitere comunitară joasă, gândim şi asimptomaticii acasă, sub supravegherea medicilor de familie", a declarat ministrul la Mioveni, unde evaluează situaţia unităţii sanitare din localitate.

El a amintit că toți cetăţenii care se întorc în ţară vor sta în autoizolare 14 zile.

"În măsura în care vedem că acel stat are rată de cazuri noi la mia de locuitori, mică gândim prin reciprocitate, să avem cu acele state anumite reguli în care să scoatem autoizolarea la întoarcere. Dar încă nu este momentul. În această perioadă analizăm momentul şi veţi vedea spre 15 iunie şi deciziile luate. (...) Da, avem cele 14 zile", a subliniat Nelu Tătaru, citat de Agerpres.

Ministerul Sănătăţii, a adăugat el, doreşte să preia coordonarea "strict medicală" a spitalelor, dar a precizat că acestea vor rămâne la autorităţile locale.

"Să preia coordonarea strict medicală (MS - n.r.). Subordonarea, ordonatori de credite rămân autorităţile locale. Condiţia este noi să avem un management, o conduită şi o coordonare medicală centralizată pentru a putea desfăşura o activitate medicală şi de calitate, dar şi complexă. Gândiţi-vă că dacă în această pandemie nu aveam coordonarea, nu puteam, oricât aş fi mers eu prin fiecare spital, să aduc modificarea acelui management şi gândiţi-vă că au fost focare importante", a arătat Tătaru.

