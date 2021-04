Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, transmite condoleanțe familiilor îndurerate după tragedia de la Babeș. Va cere un control privind problemele tehnice

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu / FOTO: Autor: ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului", a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

"Cinci dintre ei au fost transferați în siguranță. Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvați", a adăugat Vlad Voiculescu. "O anchetă penală este în desfășurare iar mâine voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici", a precizat el.

VEZI și Premierul F. Cîțu: Cetățenii trebuie informați despre ce s-a întâmplat la Victor Babeș. Raed Arafat: O presiune bruscă a făcut ca ventilatoarele să se oprească. Nu știm de ce, o anchetă e în curs

ŞTIRILE ZILEI