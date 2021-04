Vlad Voiculescu, primele declarații după tragedia de la "Victor Babeș" EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarații ale ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu:

- sistemul sanitar e suprasolicitat, oamenii sunt la limită, nu justifică o tragedie

- am solicitat avizul de funcționare - DSP l-a eliberat

- din pdv al DSP, unitatea mobilă de TI respectă normele de igienă și de sănătate publică

- am solicitat la toate DSP- avizele acestor unități

- o anchetă coordonată de Parchet

-azi avem 1687 de paturi de ATI avizate de DSP, dintre ele 50 sunt pt copii. O parte din ele sunt în spitale de specialitate. Există 50 de pacienți de ATI suspecți de Covid internați în plus. Numărul variază în fiecare zi.

- astăzi avem 846 de pacienți în UPU, în București 184 în UPU.

Întrebări și răspunsuri:

- după ora 18.00 am aflat, primul lucru am sunat la slate spitale să găsesc locuri, undeva 18-19 am ajuns la spital.

- prioritatea a fost să găsim locuri pt pacienți. La Victor Babeș m-am interesat de situația celorlalți pacienți, dacă există info privind cauzele, m-am asigurat că Poliția este anunțată și familiile pacienților.

- cu dl dr Arafat am vorbit imediat după ora 18, iar la spital: mai întâi se încearcă salvarea pacienților, transferul lor, după care, se anunță Poliția.

- momentul se va stabili de anchetă. Eu am aflat în jurul orei 18.00 de incidentul de la Victor Babeș.

- am întrebat acolo dacă Poliția a fost anunțată, nu am aflat, așa că m-am asigurat că Poliția și rudele sunt anunțate.

- am aflat de la dna secretar Monica Althamer, imediat am mers la spital.

- esențial în aceste situații este să încerci să ajuți, a doua este să anunți Poliția, familia, și apoi să faci un comunicat de presă. Asta e ordinea logică a lucrurilor.

- când eram în drum spre Victor Babeș am încercat să-l sun pe primarul Capitalei.

- dl dr Arafat m-a asigurat că aceste unități sunt verificate o dată la două luni

- cred că premierul l-a invitat pe dl dr Arafat la conf de presă pentru a comunica, ca unul direct implicat în operarea acestor unități să poată explica toate lucrurile. Dacă m-ar fi invitat, m-aș fi dus, normal.

- noi nu avem informații că la momentul incidentului n-a fost cineva acolo

- Ministerul Sănătății nu poate stăvili numărul de pacienți. MS încearcă să îngrijească, să se asigure că totul e în ordine în spitale. Respectarea regulilor.

- MS cu DSU încearcă să crească capacitatea. Vorbim de nr de paturi, nu vorbim de mobilă sau echipamente, ci de echipe de oameni.

- În momentul de față, problema pandemiei nu poate fi rezolvată doar de MS, e nevoie de responsabilitatea fiecăruia dintre noi.

- mă simt responsabil pentru tot ceea ce fac și vă spun cu toată responsabilitatea că pe parcursul zilei de ieri s-a făcut tot ce trebuia pentru pacienți.

- (legat de paturile ATI) eu nu știu cum să transmit mai clar decât că suntem la limită

Monica Althamer, secretar de stat:

- noi avem informația referitoare la ce s-a întâmplat.

- la ora 19.25 ministrul a solicitat să fie anunțată Poliția, când personalul de la fața locului a subliniat că nu a făcut acest lucru, oamenii se ocupau de pacienți, de transfer. Am ajuns la 18.20, am vorbit cu medicii.

- conform legislației, trebuie anunțată familia în ce privește decesul și transferul. Anunțul se face conform legislației, de personalul medical. De medicul de gardă, la 2 ore aproximativ de la momentul decesului.

- la 17.47 am vorbit cu managerul spitalului, mi-a confirmat că erau 3 persoane. Eram în drum spre spital, era într-o stare în care se află orice om care anunță o tragedie.

- echipele alergau cu buteliile de oxigen, era o situație de criză.

