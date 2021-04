Vlad Voiculescu, primele declarații după tragedia de la "Victor Babeș" EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, spune că a aflat despre decesul celor trei persoane de la Spitalul "Victor Babeş" din Capitală luni la ora 18,00, el precizând că, din informaţiile pe care le are, în TIR-ul ATI "toate ventilatoarele s-au oprit dintr-odată".

Declarații ale ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu:

- starea celor cinci pacienți transferați de la Victor Babeș la alte spitale este, în acest moment, stabilă. Și Ministerul Sănătății va urmări acest lucru pentru următoarele zile.

- încă din primul moment în care am fost anunțat de către secretarul de stat Monica Althamer, am sunat pentru a mă asigura că pacienții vor fi transferați în alte spitale în București în care să poată fi îngrijiți. E primul lucru pe care l-am făcut, imediat după ce am aflat. Apoi am plecat către spital.

- în ce privește cauza tragediei de ieri, există o anchetă în desfășurare, preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Iar primele date tehnice au fost comunicate aseară de către secretarul de stat în MAI, dr. Raed Arafat.

- preocuparea noastră este pentru pacienți, indiferent de unitatea sanitară. Unitatea sanitară Victor Babeș nu este în subordonarea MS, asta nu înseamnă că din primul moment nu am fost acolo, că tot ceea ce poate fi făcut este făcut și în timp util.

- sistemul sanitar e suprasolicitat, oamenii sunt cu siguranță obosiți, că echipamentele sunt la limită, dar niciuna dintre acestea nu justifică o tragedie

- am solicitat la DSPMB avizul de funcționare al unității mobile de terapie intensivă - DSP l-a eliberat pe 9 aprilie, cu caracter temporar, pe perioada stării de alertă

- din pdv al DSP, unitatea mobilă de TI respectă normele de igienă și de sănătate publică

- am solicitat la toate DSP- avizele acestor unități mobile, iar o echipă a ANM va face parte din echipa de anchetă, anchetă coordonată de Parchet

-azi avem 1.687 de paturi de ATI avizate de DSP, 1.582 avizate plus 105 paturi suplimentare, dintre ele 50 sunt pt copii. O parte din ele sunt în spitale de specialitate. Există 50 de pacienți de ATI suspecți de Covid internați în plus față de paturile anunțate inițial. Numărul variază în fiecare zi.

- astăzi avem 846 de pacienți în UPU, 20 de pacienți intubați, 134 de pacienți ventilați non-invaziv. Iar în București avem 189 în UPU, 5 pacienți intubați.

Întrebări și răspunsuri:

- după ora 18.00 am aflat, primul lucru am sunat la alte spitale să găsesc locuri, undeva 18-19 am ajuns la spital.

- prioritatea a fost să găsim locuri pt pacienți. La Victor Babeș m-am interesat de situația celorlalți pacienți, dacă există info privind cauzele, m-am asigurat că Poliția este anunțată și familiile pacienților.

- cu dl dr Arafat am vorbit imediat după ora 18, iar la spital: mai întâi se încearcă salvarea pacienților, transferul lor, după care, se anunță Poliția.

- momentul se va stabili de anchetă. Eu am aflat în jurul orei 18.00 de incidentul de la Victor Babeș.

- am întrebat acolo dacă Poliția a fost anunțată, nu am aflat, așa că m-am asigurat că Poliția și rudele sunt anunțate.

- am aflat de la dna secretar Monica Althamer, imediat am mers la spital.

- esențial în aceste situații este să încerci să ajuți, a doua este să anunți Poliția, familia, și apoi să faci un comunicat de presă. Asta e ordinea logică a lucrurilor.

- când eram în drum spre Victor Babeș am încercat să-l sun pe primarul Capitalei.

- dl dr Arafat m-a asigurat că aceste unități sunt verificate o dată la două luni

- cred că premierul l-a invitat pe dl dr Arafat la conf de presă pentru a comunica, ca unul direct implicat în operarea acestor unități să poată explica toate lucrurile. Dacă m-ar fi invitat, m-aș fi dus, normal.

- noi nu avem informații că la momentul incidentului n-a fost cineva acolo

- Ministerul Sănătății nu poate stăvili numărul de pacienți. MS încearcă să îngrijească, să se asigure că totul e în ordine în spitale. Respectarea regulilor.

- MS cu DSU încearcă să crească capacitatea. Vorbim de nr de paturi, nu vorbim de mobilă sau echipamente, ci de echipe de oameni.

- În momentul de față, problema pandemiei nu poate fi rezolvată doar de MS, e nevoie de responsabilitatea fiecăruia dintre noi.

- mă simt responsabil pentru tot ceea ce fac și vă spun cu toată responsabilitatea că pe parcursul zilei de ieri s-a făcut tot ce trebuia pentru pacienți.

- (legat de paturile ATI) eu nu știu cum să transmit mai clar decât că suntem la limită

- (despre despăgubirea familiilor victimelor) - ar putea fi o discuție cu ministrul Muncii și în Guvern

- după mine, oamenii sunt judecați după fapte, dar înțeleg nevoia de comunicare și aș prefera să comunicăm atunci când e ceva de comunicat

Monica Althamer, secretar de stat:

- noi avem informația referitoare la ce s-a întâmplat.

- la ora 19.25 ministrul a solicitat să fie anunțată Poliția, când personalul de la fața locului a subliniat că nu a făcut acest lucru, oamenii se ocupau de pacienți, de transfer. Am ajuns la 18.20, am vorbit cu medicii.

- conform legislației, trebuie anunțată familia în ce privește decesul și transferul. Anunțul se face conform legislației, de personalul medical. De medicul de gardă, la 2 ore aproximativ de la momentul decesului.

- la 17.47 am vorbit cu managerul spitalului, mi-a confirmat că erau 3 persoane. Eram în drum spre spital, era într-o stare în care se află orice om care anunță o tragedie.

- echipele alergau cu buteliile de oxigen, era o situație de criză.

- despre omul de la mentenanță - să așteptăm ancheta Poliției, persoana respectivă era acolo pentru o altă problemă, nu are pregătire medicală

- niște oameni și-au pierdut rudele. Am așteptat să primim informații, există niște priorități. Legea spune că mai întâi se comunică decesele rudelor.

