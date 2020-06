Ministrul Sănătății: Pregătim pentru 1 iulie noi măsuri de relaxare. Restricțiile vor fi locale și punctuale. Nu avem un virus stabil, sunt mai multe tulpini în circulație

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru / FOTO: Autor: SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, joi, la Târgu-JIu, unde vizitează spitalul din localitate, că speră ca evoluția cazurilor de COVID-19 să permită noi măsuri de relaxare.

„Noi pregătim pentru 1 iulie un alt set de măsuri de relaxare. Eu sper ca evoluția să ne permită acest lucru. Fiecare caz este evaluat particular, fiecare anchetă evaluează cazurile particular, fiecare locație este evaluată particular, dacă vor fi niște restricții vor fi strict punctuale și locale”, a spus Tătaru.

Acesta a precizat că Guvernul face o continuă evaluare a epidemiei.

„Noi o să avem discuții și astăzi după-amiaza la o ședință de Guvern, și mâine. Următoarea periadă de măsuri de relaxare se va face sper cu 1 iulie, iar luni vom avea și decizia”, a spus ministrul.

Întrebat dacă românii se pot aștepta și la măsuri „urâte”, Nelu Tătaru a spus: „Nu neapărat urâte, cât vom avea niște restricții punctuale, la nivel de teritoriu, la nivel de comunitate, la nivel de focar”.

Ministrul a mai declarat că sunt mai multe tulpini de virus în circulație și că orice virus suferă mutații și modificări de patogenie.

„Orice virus în evoluția lui suferă mutații, la fel cum suferă și modificări de patogenie. Suntem într-un context în care nu avem un virus stabil, sunt mai multe tulpini în circulație, avem mai multe fenotipuri, Noi ne adaptăm la evoluție, la simptomatologie și tratăm ca atare”, a spus Nelu Tătaru, aflat în vizită la Spitalul din Tîrgu-Jiu.

Acesta precizat că în acest moment la Terapie Intensivă sunt 180 de pacienți și că mortalitatea este de 10 până la 20 de cazuri pe zi. „Avem peste 180 de cazuri în Terapie Intensivă, avem pacienți pe suport ventilator, din fericire aici, in Gorj, nu avem niciun pacient pe suport ventilator. Mortalitatea este de 10 până la 20 de cazuri pe zi. Orice caz de deces este o pierdere, dar noi trebuie să evaluăm într-un context de comorbidități, într-un context de creșterea transmisiunii comunitare în această perioadă în raport cu relaxările, cu cele două weekenduri prelungite și îmi permit să spun cu nerespectarea regulilor”, a mai spus ministrul Sănătății.

Sursa: Mediafax

