"După 3 perioade de relaxare, la interval de 14 zile una de alta, după două weekend-uri prelungite, de vineri până luni, asistăm la o creștere a numărului de cazuri noi, o creștere progresivă, și mă repet, nu exponențială, pe care o putem gestiona în măsura în care sunt respectate și acele reguli de distanțare fizică sau precauții, portul măștii, evitarea locurilor aglomerate, suprafețele comune. Sunt zile în care am observat ultimele 5 au fost cu peste 300 de cazuri noi, dar chiar dacă astăzi avem 246, sunt și datorită faptului că au fost mai puțin testări ziua de ieri fiind o zi de duminică, dar în același timp rămânem la un trend peste 200. Evaluarea noastră se face și la cazurile din Terapie intensivă, care rămân la 195 de cazuri, precum și pe adresabilitatea la nivelul Unităților de primire-urgențe. Sunt cazuri care sunt evaluate în mod particular fiecare dintre ele, sunt anchete epidemiologice care sunt în desfășurare, sunt locuri sau locații care sunt izolate și în ultima perioadă am putut vedea și agenți economici care au făcut evaluări personalului odată cu angajarea și s-au depistat și cazuri pozitive", a evaluat pe scurt situația ministrul Sănătății.

"Suntem într-o transmitere comunitară accentuată în ultimele 10 zile, dar putem gestiona acest lucru", a subliniat Nelu Tătaru.

Potrivit lui, cazurile care pun probleme sunt cele cu grade critice, care necesită un suport ventilator, iar terapia intensivă are datoria să poată prelua aceste cazuri.

"Depinde foarte mult de evoluția zilnică, de evoluția săptămânală, de evoluția la 2 săptămâni, care este acea perioadă de incubație, moment în care noi, de obicei, pregătim o nouă perioadă de relaxare, dar odată cu evoluția nefavorabilă ne gândim să avem și niște restricții particulare, puse pentru fiecare caz în parte, pentru fiecare zonă, pentru fiecare locație", a subliniat ministrul Sănătății.

"Dar mă repet, eu sper că odată cu respectarea precauțiilor, odată cu respectarea acestor reguli, atât de către populație, cât și de către agenții economici care au relaxat anumite activități în această perioadă, să putem gestiona un număr de cazuri chiar dacă este o creștere moderată", a arătat Nelu Tătaru.

Întrebat dacă nu cumva măsurile de relaxare au fost luate mai devreme decât ar fi trebuit, ministrul a subliniat că fiecare măsură de relaxare a fost luată cu o serie de norme, de direcții de aplicat.

"Rămâne ca agentul economic, cât și populația civilă să poată respecta sau să vrea să respecte aceste reguli și atunci avem o creștere în comunitate dar controlabilă și gestionabilă de noi cu sistemul medical. Dacă aceste lucruri nu se respectă, atunci vă gândiți ca fiecare dintre noi ca INSP, ca și Centrul de supraveghere și control al bolilor transmisibile, Ministerul Sănătății, putem la un moment dat, împreună cu Departamentul Situații de Urgență, să luăm anumite măsuri punctuale pe anumite focare, pe anumite zone, încât să restricționăm o serie de activități pe care le-am relaxat, pentru a putea controla eventualele efecte negative. (...) Când vedem o rată de dublare, să spunem, a cazurilor noi într-un anumit loc, și care persistă zile la rând, atunci gândim că acolo este transmitere comunitară accentuată și trebuie să limităm această transmitere prin izolarea acelei zone", a declarat Nelu Tătaru.

Întrebat dacă ne așteptăm la o dublare a numărului de cazuri în perioada imediat următoare, ministrul a răspuns că în acest moment nu există aceste previziuni, dar că trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru, în condițiile în care, la un moment dat, se observă că transmiterea comunitară se accentuează.

Ieșirea în parcuri înseamnă și suprafețe comune, care pot fi contaminate, iar copiii se pot infecta, a atras atenția ministrul Sănătății.

Referitor la moțiunea simplă depusă la adresa sa, Nelu Tătaru a subliniat că ar fi vrut să-i audă pe parlamentari cerându-i demisia în perioada martie-aprilie. El a subliniat că politica nu ar fi trebuit să se suprapună peste momentul medical.

Vă reamintim că până luni pe teritoriul României au fost confirmate 24.291 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică au fost înregistrate alte 246 noi cazuri de îmbolnăvire. Au fost efectuate însă doar 4.044 de teste.

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.031 au fost declarate vindecate și externate.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 11 decese.

