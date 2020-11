Ministrul Nelu Tătaru, invitat la Tema Zilei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: Noi avem în acest moment, dacă din iulie până în octombrie am avut donații de la Comisia Europeană 12 mii de doze, noi în luna octombrie am primit 12 mii de doze. Ele sunt date pe un anumit algoritm și un anumit protocol stabilit de Comisia de boli infecțioase și de terapie intensivă către spitale, în funcție de numărul de pacienți care sunt în starea care permite să primească acest medicament, pe anumite criterii stabilite de medic. În condițiile în care, în ultima perioadă, acest protocol s-a schimbat, având în vedere și acțiunea pe care o are și în ce moment îl are acest Remdesivir. Există, noi îl dăm în funcție de solicitări fiecărui spital. Se găsește în depozit gestionat pentru fiecare pacient în parte. Ce recomand managerilor de spitale să nu aștepte terminarea stocului pentru pacienții care sunt internați și să facă din timp util acea solicitare.

