Declarații ale Ioanei Mihăilă:

- Ministerul Sănătății are nevoie de continuitate în acest moment. Nu cer liniște, perioade de grație sau păsuire, dar mi-aș dori ca această criză majoră de sănătate publică să ne găsească lucrând împreună - medici, politicieni, jurnaliști, asistenți medicali, fiecare om responsabil din țară care își dorește sănătate pentru el și familie, indiferent de diferențele de opinie sau de alte diferențe. Știu că doar în acest fel putem ieși cu bine din această criză și de aceea este important ca medicii și personalul medical, spitalele și campania de vaccinare să nu mai fie un cal de bătaie politică. Românii au știut întotdeauna să lucreze împreună la greu. Acum trecem prin greu, haideți să fim împreună. Am făcut parte din echipa de secretari de stat a lui Vlad Voiculescu și cunosc toate proiectele începute de el, proiecte pe care sper că am timpul să le duc la capăt. Mă vor ajuta în acest proces experiența de medic, experiența de manager și aceste luni pe care le-am petrecut în serviciul public, ca secretar de stat responsabil cu investițiile din fonduri externe și cu componenta de reformă în sănătate din Planul Național de Redresare și Reziliență.

- Suntem încă în plină criză sanitară. Presiunea pe colegii medici, pe asistente, pe brancardieri, pe șoferi de ambulanță este de un an de zile enormă. Sunt aici cu o echipă competentă și cu energia necesară de a le oferi sprijinul. Deși numărul de cazuri noi este în scădere, încă sunt foarte mulți oameni în spitale, încă numărul celor care au nevoie de terapie intensivă este foarte mare. Trebuie să luăm decizii bazate pe date și datele ne arată fără dubiu că avem un număr mare de cazuri severe la vârstnici și la pacienții care au și alte boli. Până la 71% din decese au survenit la persoane care aveau peste 60 de ani. Tot datele care provin din țările care au reușit să vaccineze un mare procent al populației ne arată că protecția în fața formelor simptomatice și grave de boală oferite de vaccinuri depășește 90%. Ne aflăm într-un moment de inflexiune al campaniei de vaccinare. Suntem aici să găsim soluții, împreună cu premierul și colegii din guvern care se ocupă de campania de vaccinare, și sunt sigură că le vom găsi.

- Prioritatea pentru următoarele săptămâni trebuie să fie pentru noi accelerarea campaniei de vaccinare. E nevoie ca, pe lângă creșterea ritmului de vaccinare la nivelul centrelor existente, pe lângă deschiderea de centre noi, este nevoie să ne străduim să ajungem cu vaccinurile în acele locuri și la acei oameni la care nu am reușit să ajungem până acum. Medicii de familie sunt cei care au dovedit la campaniile anterioare că o strategie care să aducă vaccinurile cât mai aproape de comunitate este câștigătoare. Vom transmite guvernului pentru următoarea ședință o ordonanță de urgență prin care să facilităm vaccinarea la nivelul cabinetului medicului de familie. Toate resursele posibile trebuie folosite în următoarele luni pentru a ajunge la imunizarea cetățenilor, pentru că doar așa va scădea numărul de oameni care au nevoie de îngrijire medicală.

- Problemele sistemului de sănătate, aceleași de 30 de ani, au fost accentuate, în contextul presiunii pandemiei. Infrastructura medicală s-a dovedit de multe ori insuficientă și neadaptată nevoilor actuale, iar de multe ori aceste deficiențe s-au tradus în tragedii, precum cea de la Balș sau de la Piatra Neamț. Lipsa de personal medical și distribuția neuniformă a medicilor și a asistenților la nivelul țării a lăsat multe zone, în special din mediul rural, fără acoperire cu servicii medicale de bază. Managementul defectuos și lipsa de coordonare dintre diferitele niveluri de asistență medicală au dus la situații precum transferul pacienților de la Foișor.

- Dar avem o șansă istorică de a remedia măcar o parte din aceste probleme în perioada următoare. Pentru a profita de această șansă, mandatul meu se va concentra, pe lângă gestionarea pandemiei, pe următoarele trei priorități: în primul rând, atragerea și utilizarea de fonduri europene pentru reforme și investiții în sănătate. În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, am propus investiții de 2,6 miliarde de euro în infrastructura spitalicească. Aceste investiții, implementate corect, pot să facă pentru oameni diferența între viață și moarte, între a primi un tratament adecvat în țară și a fi nevoit să meargă în străinătate, diferența între demnitate și disperare. În al doilea rând, creșterea accesului la servicii medicale de bază. În acest scop am prevăzut investiții de 330 de milioane de euro în asistența prespitalicească - cabinete ale medicilor de familie, ambulatorii, centre comunitare integrate și caravane medicale. În al treilea rând, reforma managementului spitalelor și al serviciilor de sănătate. Avem nevoie de oameni bine pregătiți, în funcții de conducere. Competența în funcții de conducere este o necesitate, nu un moft. Pentru asta, vom continua concursurile la casele județene de asigurări de sănătate și Adrian Gheorghe, președintele CNAS, va avea tot sprijinul meu, pentru ca acest proces să fie unul de succes. La fel, vom organiza concursuri corecte pentru celelalte funcții de management în sistemul sanitar.

- proiectele MS din următoarea perioadă se vor subscrie, în principal, acestor trei priorități.

- USR-PLUS a propus reformă și transparență, care vor face parte din programul meu. Voi face publice toate datele importante. O datorie față de cetățeni.

Întrebări și răspunsuri:

- am venit aici să fac treabă și mă aștept să lucrez bine și cu Vlad Voiculescu și cu Florin Cîțu. Mă aștept ca presa să comunice responsabil.

- echipa e în curs de formare și în curs de consolidare. O mare parte dintre medicii care au ajutat-o pe dna Andreea Moldovan vor rămâne alături de noi.

- echipa se formează în acest moment. Dar nu pot spune că voi șterge cu buretele aspirațiile comune pe care le-am avut cu Vlad Voiculescu.

- colegii noștri au militat permanent pentru transparentizarea vaccinării - o prioritate. În ce privește reducerea cererii, trebuie continuată de către noi campania.

- echipa e în curs de constituire, nu va fi o decizie doar a mea, va fi una bilaterală.

- în acest moment eu nu am acces la cele două platforme, e securizat, îl au cei din centrul de comandă. Este o echipă care va analiza diferențele de decese raportate și atunci când va fi finalizată această cercetare, voi veni cu un răspuns.

- l-am întrebat (n.r. pe Vlad Voiculescu) dacă crede că voi supraviețui. Și mi-a răspuns că da. Cel mai frică mi-e că nu voi termina reformele începute aici.

- clinica mea nu a fost niciodată în subordinea MS și am întrerupt relațiile cu clinica din ianuarie, de când am venit la MS.

- am pregătit un plan de reformă - primii pași vor fi făcuți odată cu noul contract cadru - reforma managementului sanitar și a personalului sanitar.

- pe planul național de redresare și reziliență - colegii mei au depus proiectele, mâine vom avea o discuție tehnică. Suma este de 3,4 miliarde. Vom avea un acord suplimentar de împrumut, pentru construirea a două noi centre de arși, la București și Târgu Mureș.

"Prioritatea mea va fi rezolvarea crizei sanitare prin măsuri concrete care să vină în sprijinul spitalelor. Sunt medic și cunosc îndeaproape care este situația din spitale și cu ce se confruntă colegii mei de mai bine de un an. Au nevoie de soluții ferme și clare și asta îmi propun să fac, alături de colegii mei din minister – să venim în ajutorul lor, iar tot ce a fost făcut bun până acum va fi continuat", a subliniat Ioana Mihăilă într-un comunicat USR-PLUS.

"Rămân consecventă angajamentelor pe care mi le-am asumat ca secretar de stat în Ministerul Sănătății: refacerea infrastructurii de sănătate, sprijinirea segmentului ambulatoriu și a medicinei de familie, precum și alocarea finanțărilor pe criterii obiective", a adăugat ea.

"Depolitizarea sistemului de sănătate va fi un punct esențial al mandatului meu", a mai arătat Mihăilă.

Ioana Mihăilă s-a născut în 1980. Este de profesie medic primar endocrinolog și un cunoscut antreprenor în domeniul medical din județul Bihor, unde a pornit de la zero un mic cabinet medical care s-a transformat în câțiva ani într-o clinică de specialitate cu zeci de angajați, implicați în tratarea pacienților din județ, furnizând servicii medicale de o calitate evaluată la superlativ de instituțiile de specialitate, se arată în același comunicat al USR PLUS.

Absolventă a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, Ioana Mihăilă s-a clasat între primii 100 de candidați pe țară la examenul național de rezidențiat, profesând ca medic endocrinolog în Cluj și în Oradea, iar în 2016 a promovat cu nota 10 examenul pentru obținerea gradului de medic primar. A coordonat caravane medicale prin care au fost oferite servicii medicale gratuite în satele din județul Bihor.

Ioana Mihăilă a fost numită în funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății la începutul acestui an. A coordonat activitățile de gestionare a investițiilor în sistemul medical românesc din fonduri externe și elaborarea componentei de sănătate din Planul Național de Redresare și Reziliență, cea mai importantă oportunitate de investiție în infrastructură de sănătate a României.

Ioana Mihăilă este căsătorită și are doi copii.

