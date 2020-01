Critici la adresa ministrului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Presa l-a acuzat că, deși este ministru, mai operează într-un spital privat, al cărui angajat este. În plus, ar fi facilitat accesul unor clinici private, printre care și spitalului din Sibiu la care lucrează, la programe derulate cu bani publici.

Deputatul PSD Daniel Suciu i-a cerut demisia ministrului, iar premierul a anunțat ca nu ia în calcul demiterea acestuia. Victor Costache neagă toate acuzațiile.

El a spus că semnat un contract de muncă pentru a putea profesa legal, în weekend, ca medic primar.

Când am preluat mandatul am fost foarte cu primul ministru și am fost sfătuit să fac o solicitare la ANI pentru a vedea dacă pot ca ministru să îmi continui activitatea operatorie. Contractul a fost redus la minimul legal și sunt încadrat cu norma de medic specialist și toate intervențiile sunt realizate pro bono, a explicat ministrul.

Prim-ministrul Ludovic Orban spune că nu vede niciun fel de conflict între poziția de ministru pe care o are și faptul că el operează în continuare ca medic.

