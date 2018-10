Reacția ministrului Sănătății EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Sorina Pintea a declarat la Pulsul Zilei că a primit raportul Direcției de Sănătate Publică, după controlul de la spitalul Sanador şi că are date suplimentare despre modul în care a murit băiețelul.

"Am primit și alte informații, informații pe care nu am căderea să le fac publice, dar pot să vă spun că acestea vor constitui subiectul unei adrese, unei solicitări pe care o s-o facem Colegiului Medicilor", a spus ministrul Sănătății.

ŞTIRILE ZILEI