Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, despre certificatul electronic Covid: Trebuie să ajungem la un consens din partea coaliţiei

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat, marți, în ce constă proiectul de lege pentru utilizarea certificatului electronic Covid, care are "cele trei alternative disponibile: vaccinare, trecere prin infecție și testare". “Introducem un mecanism de utilizare a certificatului atunci când avem o creștere timp de trei săptămâni consecutiv, cu un indice mediu de 1,5, iar renunțarea la certificat se face când trendul devine descrescător, când incidența ajunge sub 1 la mie”, a detaliat Alexandru Rafila.

Când Omicron a înroşit aproape toată Europa, în România lunile de vârf ar putea fi februarie şi martie, spune ministrul Sănătăţii. Certificatul ar urma să fie folosit temporar pentru a preveni un număr mare de îmbolnăviri şi decese COVID.

"Ca să nu creăm o presiune prea mare pe angajatori, și nici pe angajați, am propus acordarea acestui pachet de 15 vouchere electronice, încercăm să le facem electronice ca să fie ușor de utilizat, care pot fi utilizate la oricare dintre operatorii sau oricare dintre locurile de testare, vorbim despre medicii de familie, farmacii, laboratoare. El va avea o valoare standard decontabilă", a mai explicat Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila: "Oamenii sunt incitaţi, nu sunt informaţi absolut deloc şi ei au protestat împotriva a ceva despre care cred că nu aveau prea multe informaţii. Eu cred că trebuie să fim echilibraţi, dar trebuie să fim şi responsabili pentru sănătatea publică. Ideea este următoarea: decizia va fi politică. Trebuie să ajungem la un consens din partea coaliţiei. Atât eu, ca ministru al Sănătăţii şi ca profesionist în sănătate, ca şi colegi mei din PSD, sprijin această iniţiativă. Rămâne ca ceilalţi parteneri ai noştri din coaliţie să accepte această soluţie sau să o îmbunătăţească, dar trebuie să găsim o soluţie, astfel încât noi să fim pregătiţi înainte de valul pandemic".

Potrivit ministrului Sănătății, "ideea acestui certificat este de reacţie rapidă - imediat cum apare creşterea, să poţi să reacţionezi".

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila: "Şi am încercat să mai dau odată exemplul acesta - extrapolând ceea ce s-a întâmplat astă-vară, deci creşterea a început pe data de 5 iulie şi dacă am fi utilizat această propunere pentru certificatul verde, atunci am fi avut o introducere a certificatului verde în jurul datei de 1 august. Asta înseamnă comportament preventiv. Din păcate, forma existentă în Parlament, care a fost depusă după 14 săptămâni de creştere, nu după 3 săptămâni de creştere, a fost mult prea târziu introdusă şi a făcut referire exclusiv la personalul medical, Or, lucrul acesta, din păcate, îl vedem acum şi am trecut printr-un val pandemic care a produs foarte multe decese. (...) Trebuie văzut foarte clar care este cadrul constituţional pentru fiecare - un parlamentar nu este un angajat - şi trebuie găsită o soluţie care să nu facă discriminări pe diversele categorii".

