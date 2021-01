Alexei Navalnîi a fost arestat la revenirea în Rusia EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Oficialii de la Moscova se fac că nu înțeleg de ce în mediile occidentale i se acordă atâta importanță lui Alexei Navalnîi.

Serghei Lavrov, ministrul rus de externe: "Episodul cu Navalnîi a captat atenţia în plan internaţional într-o manieră artificială şi nefondată. Tot ce este legat de întoarcerea lui Navalnîi şi de reţinerea sa este competenţa exclusivă a forţelor de ordine."

Opozantul rus a fost reținut duminică seara pe aeroport, la controlul pașapoartelor, în urma unei sesizări din partea Serviciului Federal al penitenciarelor. Lui Navalnîi i se impută că nu a respectat condițiile unei condamnări cu suspendare, care presupunea prezentarea periodică la poliție.

Astăzi la prânz a avut loc un proces improvizat nu la tribunal cum ar fi fost normal ci chiar la secția de poliție unde a fost reținut peste noapte Alexei Navalnîi. La fel ca și ieri, când s-a schimbat aeroportul de destinație în ultimul moment, autoritățile s-au grăbit să dea o sentință cât mai repede, ca susținătorii lui Navalnîi să nu aibă timp să se mobilizeze.

Presa nu a avut acces la procesul improvizat, cu toate că Navalnîi a insistat ca ședința să fie publică.

Alexei Navalnîi: "De ce şedinţa tribunalului Himki are loc la secţia de poliţie? Nu înţeleg. De ce avocaţii nu au fost înştiinţaţi din timp? Am văzut multe cazuri când justiţia a fost luată în derâdere, dar în cazul de faţă am impresia că bătrânului din bunker (n.r. Putin) îi este atât de frică, încât oamenii lui au rupt şi aruncat în mod demonstrativ la gunoi codul de procedură penală. Este de nedescris ce se întâmplă aici. Este o ilegalitate fără precedent."

Până la urmă, judecătorul a decis că Navalnîi trebuie să stea după gratii timp de 30 de zile. Între timp, opozantului rus i se pregătește redeschiderea procesului în urma căruia a primit condamnare cu suspendare. Acum, procuratura rusă cere recalificarea condamnării cu suspendare într-una cu executare, așa că Navalnîi riscă să rămână în detenție încă trei ani și jumătate.

ŞTIRILE ZILEI