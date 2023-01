Ministrul român al Apărării a vizitat grupul de luptă NATO din Polonia, unde se află și militari din țara noastră

Angel Tîlvăr s-a referit la 3 milioane de refugiați ucraineni care au trecut prin România și la sprijinul acordat pentru exportul a aproximativ 8 milioane de tone de grâu.

S-a vorbit despre cooperarea politică și militară ca o garanție a securității comune.

Ambele țări sunt în curs de a-și dota armatele cu echipamente moderne, occidentale, care să permită schimbul de experiență și consolidarea puterii țărilor Alianței Nord-Atlantice situate pe flancul estic al NATO, a declarat ministrul polonez al Apărării.

Mariusz Blaszczak, ministrul polonez al Apărării: "Ne dotăm trupele cu echipamente moderne, deja sunt Himers și Patriot în România. Sunt rachete Patriot şi în Polonia, anul acesta vom avea şi Himers. Avioane F-16 sunt acum în Polonia și România, așa că există o posibilitate de cooperare. Am discutat despre sprijin pentru Ucraina. Acesta este un proces important pentru independenţa ţărilor noastre."

Angel Tîlvăr, ministrul român al Apărării: "Am stabilit împreună ca să ajutăm la instruirea și pregătirea militarilor noștri pe echipamentele cele mai moderne pe care fiecare țară le are și la care are acces."

Grupul de luptă al NATO din Polonia este operațional din 2017. Este format din peste 1.000 de militari din SUA, Marea Britanie, Croația și România și cooperează cu o brigadă poloneză.

Țara noastră contribuie cu 120 de militari și echipamente.

