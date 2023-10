Ministrul Raluca Turcan, la TVR Info: Nu se desființează instituții de cultură. Vom putea discuta doar despre niște reorganizări. Am reușit ca nicio instituție de cultură să nu intre în procesul de comasare

Ministrul Culturii, Raluca Turcan: "Cred că mai bine am putea sintetiza ce s-ar fi putut pierde dacă și cultura ar fi fost vizată de reducerea cheltuielilor. Dintr-un buget de 0,8 la sută să reduci cheltuieli este pur și simplu ridicol. Datorită unui efort comun pe care l-am făcut și cu societatea civilă, și cu profesioniști din domeniu am reușit în discuțiile cu colegii din Guvern ca pe cultură, aceste reorganizări, reduceri de cheltuilei să nu afecteze activitatea culturală (...) Nu se desființează instituții de cultură, așa cum a existat o panică generală. Vom putea discuta doar despre niște reorganizări ale unor instituții care nu vizează partea de patrimoniu, indentitate națională, pe instituții de cultură care sunt create prin legi date de către Parlamentul României, speciale sau prin acte de donații. Practic, instituții tehnice pot fi reorganizare dar în niciun caz sub presiunea timpului, ci până în 2025. La nivelul local, pentru că și acolo ne interesează, am reușit ca nicio instituție de cultură să nu intre în procesul de comasare. A fost eliminat articolul respectiv. Am reușit să nu creștem TVA-ul la carte, la biletele pentru concerte, muzee, târguri de carte s.a.m.d".

ŞTIRILE ZILEI