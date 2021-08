Ministrul Muncii: Vom angaja temporar 1.000 de oameni pentru a lucra la digitalizarea a 5 milioane de dosare de pensie

Ministrul Muncii, Raluca Turcan / FOTO: Autor: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

"Am venit astăzi la Casa Naţională de Pensii întrucât a fost publicată în Monitorul Oficial ordonanţa de urgenţă care prevede suplimentarea pe perioadă determinată a personalului caselor judeţene de pensii pentru a intensifica procesul de evaluare şi digitalizare a tuturor dosarelor de pensii", a declarat ministrul.

Dosarele vor fi depuse începând cu 27 august, iar, după selecţia dosarelor, urmează proba scrisă şi a interviurilor.



"Procesul de selecţie a fost urgentat astfel încât la jumătatea lunii septembrie să fim cu echipă completă şi procesul de digitalizare să intre în linie dreaptă, astfel încât să menţinem calendarul asumat în PNRR", a subliniat Turcan.



Vor fi angajaţi 1.000 de oameni, dintre care 800 cu studii superioare şi 200 cu studii medii.



"De asemenea, le-am cerut preşedinţilor de case judeţene de pensii să nu creeze false aşteptări şi să spună foarte limpede că suplimentarea de personal se face pe perioadă determinată, până la finalul anului 2022, astfel încât să fie angrenaţi exclusiv în procesul de evaluare şi digitalizare a procesului de pensii", a arătat oficialul guvernamental.



Chiar şi cei fără experienţă pot participa la selecţie, dacă au abilităţi şi competenţe pentru a lucra la procesul de digitalizare. Salariile vor fi între 2.500 şi 3.500 de lei net, în funcţie de studii şi competenţe.



"În PNRR avem 70 de milioane de euro pentru procesul de reformă a sistemului de pensii. Pentru personalul suplimentar, avem la dispoziţie aproximativ 4 milioane de euro. În OUG am prevăzut plata de la bugetul de stat şi recuperarea banilor din PNRR", a precizat ea.



"Am auzit în ultima perioadă, mai mult ca niciodată, cântându-se prohodul şi spunându-se că nu se poate. Se poate! Această ordonanţă de suplimentare a personalului pe perioadă determinată confirmă faptul că, dacă vrei să te concentrezi pe un proces, poţi să-l duci la bun sfârşit. Toţi cei care lucrează în casele judeţene de pensii trebuie să-şi schimbe abordarea şi să fie ei factori motivaţionali şi pentru pensionari, şi pentru angajaţi", a continuat Turcan.



Referitor la afirmaţia premierului Florin Cîţu, potrivit căruia există tehnologie prin care se pot scana dosarele de pensii, Turcan a arătat că datele din actele pe hârtie trebuie introduse manual în sistem, iar scanarea documentelor nu este suficientă.



"Am mers aproape săptămânal în casele judeţene de pensii şi am văzut ce înseamnă un dosar de pensie în România anului 2021. Sunt zone rămase la ani-lumină distanţă. Sunt milioane de dosare care arată aşa (pe hârtie - n.r.). Nici dacă îţi imaginezi că se pot scana, lucrurile nu pot fi puse în practică, pentru că vorbim de cifre şi date din hârtii cu milioane de pagini. O să vă pun la dispoziţie fotografii ca să vedeţi cum arată arhiva dosarelor de pensii în România anului 2021. Sunt aproximativ cinci milioane de dosare de pensii în total, unele dintre ele se află într-un sistem electronic un picuţ mai mai avansat, altele într-un sistem electronic mediu, altele în dosar cu şină, însă la fiecare dintre cele trei categorii de dosare de pensii mai există adeverinţe pe care le-am solicitat, astfel încât, atunci când un pensionar se duce la o casă judeţeană de pensii şi se deschide computerul cu numele lui pe ecran, acesta să aibă într-un dosar de pensie absolut toate datele, din prima zi până în ultima zi de lucru", a mai declarat ministrul.

Sursa: Agerpres

