Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunță reorganizarea ANOFM și "sfârşitul unei perioade în care liste de şomeri se 'plimbă' de un angajator la altul"

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru / FOTO: SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Am început reorganizarea ANOFM. Suntem la jumătatea lunii ianuarie. În maxim o lună trebuie să se vadă deja schimbările. Agenţia va înceta să se/ne mai păcălească că se ocupă, într-adevăr, de şomeri sau că ar cunoaşte nevoile din piaţă. Acesta este sfârşitul unei perioade atât de benefice financiar doar pentru unii, o perioadă în care liste de şomeri se "plimbă" de un angajator la altul, o perioadă de congrese, conferinţe etc. Şi atât", a subliniat ministrul.



Violeta Alexandru a dat asigurări că, atât la centru, cât şi în teritoriu, lucrurile se vor schimba radical.



"Noul Preşedinte al ANOFM are un termen scurt pentru evaluare internă. Obiectul principal - conectare la angajatori, recâştigarea încrederii acestora, preluat orice informaţie relevantă pentru a face această instituţie eficientă şi credibilă. Sâmbătă plecăm spre Braşov. Vom intra în dialog aplicat cu 80 de angajatori. Luni ne vedem cu firme de recrutare. Ne este extraordinar de necesar feedback-ul acestor oameni", a menţionat ministrul Muncii.



Violeta Alexandru a precizat că vor fi sprijinite în mod activ toate categoriile de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.



"Toţi cei în căutarea unui loc de muncă au în noi un partener serios şi determinat. În România statul trebuie să facă tot ceea ce poate pentru ca cei care doresc şi pot să muncească, să facă cât mai simplu pasul de la persoană fără loc de muncă la angajat. Şi să găsească ceva care să i se potrivească. Ţin mult să se vadă rapid primele efecte pentru re-setarea politicilor de angajare, formare, consiliere pentru integrare în piaţa muncii. Tot respectul meu pentru cei care pot şi vor să muncească. Suntem aici pentru ei", a mai punctat Alexandru.

Acum o săptămână, ministrul a anunțat desființarea la propriu a ghișeelor-zid care despart angajații caselor de pensii de pensionari.

"De ce să nu stea și angajatul și pensionarul pe câte un scaun? Aici vin oameni în vârstă, mulți în baston, oameni care așteaptă în picioare să le vină rândul. Faptul că există un zid cu o fereastră care se deschide când consideră reprezentantul instituției denotă că între Stat și cei pe care îi deservește există un obstacol. Pe care îl vom înlătura ca cele două părți să fie egale iar comunicarea și parcurgerea actelor dintr-un dosar să se facă în cele mai transparente și umane condiții. Nu vreau nimic ieșit din comun, vreau normalitate. Vor lua loc la o masă simplă, cu toate hârtiile la vedere, cu pensionarul așezat comod pentru a pune toate întrebările pe care le are", a scris ministrul pe Facebook.

Casele de pensii din București au termen până pe 31 ianuarie să finalizeze procesul de reamenajare a zonei de interacțiune cu cetățenii.

ŞTIRILE ZILEI