Ministrul Muncii: Recomandăm flexibilizarea programului de lucru pentru părinții care nu au cu cine să își lase copiii acasă

"O bună parte din ziua de astăzi (lui, n.r.) am petrecut-o în discuţii legate de situaţii de viaţă în care s-ar putea afla angajații dar şi angajatorii în contextul măsurilor privind coronavirusul. Oamenii sunt preocupați. Au nevoie de îndrumări. Am cerut echipei mele să evităm limbajul de lemn ți să oferim răspunsuri clare, în cadrul legal existent. Astăzi am răspuns punctual întrebărilor, de mâine vom deschide o secţiune distinctă în pagina de internet cu cele mai frecvente întrebări şi răspunsuri. Vom completa documentul pe toată durata zilei. Recomandăm flexibilizarea programului de lucru pentru părinţii care nu au cu cine să îşi lase copiii acasă. Mă preocupă, mai ales în contextul deciziei privind închiderea şcolilor, să acomodăm programul de muncă al părinţilor având copii minori în îngrijire", a scris, luni seara, pe pagina sa de Facebook, Violeta Alexandru.



Anterior, premierul Ludovic Orban a anunţat decizia Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) de închidere a şcolilor şi grădiniţelor în perioada 11 martie - 22 martie.



"Am luat decizia (...) de suspendare a cursurilor în învăţământul preuniversitar pe o perioadă limitată, cu posibilitate de prelungire, în funcţie de evoluţiile care apar. E vorba de perioada 11-22 martie, inclusiv. Este o măsură cu caracter preventiv", a spus Orban.



El a afirmat că la baza acestei decizii au stat mai multe consideraţii.



"Primul argument e legat de o creştere estimată a riscului de intrare în ţară a unor persoane care vin din zone cu o largă răspândire a epidemiei. Avem informaţii despre foarte mulţi cetăţeni români care în momentul în care au aflat din presă, anterior emiterii deciziei Guvernului italian, despre posibilitatea închiderii Lombardiei, şi-au făcut bagajele şi se pare că mulţi au pornit spre România", a afirmat Ludovic Orban.

