"Nu se desfiinţează acest pilon II, nici nu am avea cum să facem acest lucru, doar că analizăm la ora actuală posibilitatea ca fiecare persoană să poată să opteze, adică să nu mai fie o obligaţie prin lege ca persoana să fie şi la pilonul I şi la pilonul II de pensii, ci să-i dăm posibilitatea să opteze", a explicat Olguța Vasilescu.



"Mi se pare că aşa este corect. Eu, la vremea respectivă, aşa am făcut. Eram exact între vârsta de 34 şi 35 de ani, în acel an s-a putut opta (...) şi eu, la vremea respectivă, am optat să rămân doar la pilonul I de pensii, pe considerentul că niciodată statul nu poate să dea faliment. Când vorbim de firme private, este cu totul altă discuţie (...). Ca şi concluzie: nu se desfiinţează pilonul II de pensii", a adăugat ministrul.

La începutul săptămânii, Olguța Vasilescu afirma că ideea înființării fondurilor de pensii private obligatorii nu a fost una fericită, pentru că statul crește pensiile, pe când privații nu.

