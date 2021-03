Ministrul Mediului lansează campania: Vinerea Verde - Stop! Azi, maşina stă pe loc! Campania este voluntară și începe la sfârșitul acestei săptămâni

Campania Vinerea Verde - Stop! Azi, maşina stă pe loc!'

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a afirmat miercuri că în Bucureşti se deplasează cu maşină hibrid sau cu un mijloc de transport în comun, iar în fiecare vineri va merge cu bicicleta, cu STB-ul sau pe jos, menţionând că va lansa un dialog cu primăriile pentru a instaura gratuitate pe mijloacele de transport în ziua de vineri.

"Am ales ziua de vineri pentru că este de foarte multe ori zi scurtă, este oricum casual şi există deja acest obicei de a nu mai veni cu cravată, de a nu mai veni la 'patru ace' şi atunci pentru toată lumea poate să fie o alternativă mai lejeră varianta cu deplasarea cu alte mijloace de transport", a mai spus ministrul.



Acesta a subliniat că a testat metroul în urmă cu două săptămâni, iar marţi s-a deplasat cu STB-ul (Societatea de Transport Bucureşti), urmând să aleagă una dintre aceste variante de transport în zilele de vineri.

Și premierul Florin Cîţu spune că va merge pe jos la serviciu, vineri, când Ministerul Mediului lansează campania 'Vinerea Verde - Stop! Azi, maşina stă pe loc!', o iniţiativă ce îşi propune să impulsioneze mobilizarea pentru un mediu curat, peste tot în ţară.

Prima categorie vizată de campanie sunt angajaţii din instituţiile publice.

Prin campania Ministerului Mediului se va introduce un set de măsuri pentru stimularea cetăţenilor în vederea renunţării la utilizarea autoturismului personal pentru deplasarea la serviciu şi înlocuirea lui cu transportul public în comun, biciclete, trotinete electrice, maşini electrice sau cu mersul pe jos

Autorităţile publice locale şi instituţiile publice vor trebui să pornească programe de achiziţii de maşini electrice. Le vom asigura finanţare prin Rabla Plus şi căutăm soluţii de finanţare suplimentară pentru instituţiile publice în funcţie de bugetul fondului de mediu. (...) Vrem să instaurăm de asemenea o nouă cultură, o nouă gândire spre o mobilitate zero, cu zero emisii şi o logistică urban cu zero emisii sau cu emisii cât mai mici. Este o iniţiativă finanţată inclusiv prin programele pe care le derulează Ministerul Mediului, prin AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu) sau prin PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă)", a menţionat Tanczos Barna.





