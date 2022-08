Ministrul Mediului dă asigurări că cererea de lemn pentru încălzire va fi acoperită în această iarnă. ”Biomasa nu se exportă din România”

Pe lângă schema de compensare, autorităţile se preocupă ca lemnul să rămână în ţară și să nu meargă către export.

Lemnul de foc este la un preț foarte mic la 180-200 de lei metrul cub. În afara de acest lucru am spus acum aproape trei luni de zile că acele rărituri care se pot face pentru 2023 să se poată face în 2022, deci să punem mai mult lemn de foc pe piață, în condițiile respectării legii și în condițiile respectării amenajamentelor silvice. Pe piață în ultimele două luni a apărut o cantitate semnificativă de lemn în plus, pentru a stopa creșterea de preț, pentru a acoperi cererea. Am verificat inclusiv acele tranzacții internaționale, acele exporturi care ar privi lemnul de foc, biomasa nu se exportă din România, a spus ministrul Mediului, Tanczos Barna, la TVR Info.

