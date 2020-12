Ministrul Mediului anunță plantarea de perdele forestiere pe A2 și DN 2B

Autostrada Soarelui

Guvernul a alocat peste 6,6 milioane de lei pentru plantarea de perdele forestiere pe două drumuri din România, a anunțat ministrul Mediului, Mircea Fechet. Este vorba despre Autostrada A2, în județele Călărași și Ialomița, și despre Drumul Național 2B, în județul Brăila.

Reprezentantul Guvernului mai susține că România are nevoie de plantări de perdele forestiere pe o lungime de aproape 2.000 de kilometri.

„România are nevoie de aceste perdele pe autostrăzi și drumuri naționale pe o lungime totală de 1.750 de km, adică circa 5.250 de ha. Este un proiect mare, care trebuie continuat an de an. Perdelele sunt garanția protecției drumurilor și siguranței traficului, în mod special în vârfurile sezonului de iarnă, dar și pe timpul verii, atunci când acționează împotriva fenomenului de deșertificare, precum și ca bariere în calea prafului transportat de vânt”, a anunțat ministrul Mediului, Mircea Fechet.

ŞTIRILE ZILEI