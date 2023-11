Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a participat la deschiderea primului centru regional de colectare a ambalajelor din România, la Bonțida. ”Aştept cu nerăbdare să începem hora reciclării”

Ministrul Mediului, Mircea Fechet

"Suntem astăzi la Bonţida, în judeţul Cluj, unde vom inaugura primul centru de numărare şi de sortare a sistemului garanţie returnare. Va fi unul din acele centre care va număra cele 7 miliarde de doze de aluminiu, sticle şi PET-uri, pe care va trebui să le gestionăm în fiecare an şi nu pot fi decât optimist astăzi, cu trei zile înainte de lansarea sistemului garanţie returnare, care începe în 30 noiembrie. Sunt optimist că păşim cu dreptul. Este, din ce am văzut, o investiţie care foloseşte cele mai noi tehnologii şi cred că suntem pregătiţi: avem legislaţie, avem sistemul IT. (...) Sunt optimist şi aştept cu nerăbdare să începem hora reciclării", a declarat ministrul Mircea Fechet.



De asemenea, premierul Marcel Ciolacu a transmis, într-o intervenţie video, că acesta este un moment istoric.



"Mă bucur că pot participa alături de dumneavoastră la evenimentul de inaugurare a primului centru regional de colectare a ambalajelor al societăţii Returo din Bonţida, judeţul Cluj. Este un eveniment cu atât mai important cu cât peste doar trei zile se va lansa sistemul garanţie returnare în România. De aceea cred că astăzi vorbim de un moment zero, pentru că acest prim centru regional de colectare va marca oficial startul programului la nivel naţional. Este un moment istoric, care va consemna cel mai ambiţios proiect de economie circulară din România şi forţa primului parteneriat public-privat funcţional", a declarat premierul Ciolacu.



Sistemul Garanţie Returnare (SGR) va fi implementat începând din 30 noiembrie 2023, iar din acel moment românii vor plăti o garanţie de 50 de bani când vor cumpăra o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Ulterior, după golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianţi şi va primi înapoi, pe loc, valoarea garanţiei plătite iniţial, fără a fi condiţionat de prezentarea bonului fiscal.



RetuRO Sistem Garanţie Returnare SA este o companie ce funcţionează pe principiul "not for profit", ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR.



Compania a fost creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

