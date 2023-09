Ministrul Marcel Boloș, la TVR Info, despre creșterea pensiilor: În limita impactului bugetar, limita maximă de creștere este de 14 la sută. Coaliția de guvernare va decide care va fi procentul

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor: Acel 14% care l-am menționat ca impact bugetar are două componente de cheltuială mari. O componentă de cheltuială cu pensiile și o componentă de cheltuială cu asistența socială. Aici coaliția de guvernare va decide care va fi procentul de creștere a pensiilor.

În limita acestui impact bugetar pe care l-am menționat, limita maximă de creștere este de 14%. Coalița trebuie să decidă cum va duce acești bani spre pensii și spre asistență socială și aici vom vedea care va fi decizia finală de creștere a pensiilor.

Sunt convins că, așa cum cunosc strategiile și discuțiile din coaliția de guvernare, sunt convins că se va găsi cea mai bună soluție pentru pensionari și eu m-aș bucura să poată fi cât mai mare procentul de creștere a pensiilor. Este dreptul dumnealor și noi de aceea suntem aici, în aceste funcții vremelnice, ca să găsim cele mai bune soluții pentru ca oamenii să-și poată primi drepturile care li se cuvin după o viață întreagă de lucru și stagii de cotizare de zeci de ani.

Nu am discutat cu dnul prim ministru și nu aș vrea să spun un lucru greșit, dar cu siguranță dumnealui, probabil limita maximă de 30% a avut-o în vedere pentru oamenii cu pensii mici și cu inechitățile acelea sociale, unde sunt aproape 1600 000 de pensionari. Ceea ce ar fi un prilej de bucurie pentru dumnealor. Și, sigur, procentul minim mă gândesc că dumnealui i-a avut în vedere pe cei care au pensiile mari.

Faptul că Ministerul de Finanțe spune că acesta e impactul bugetar și încearcă să găsească soluțiile de finanțare este un pas înainte. Pentru a discuta de 5 la sută până la 30 la sută. (Dar nu ar fi discriminatoriu?) Aici e o chestiune care pe mine personal mă depășește, nu cunosc care ar fi soluția corectă, pentru a înlătura discriminarea. Dar, din experiența de 30 de ani care o am în administrația locală, în administrația publică, întotdeauna în jurul aceste reguli, acestui principiu al discriminării s-au născut cele mai fierbinți discuții. Mă gândesc că experții din guvern în domeniul acesta vor găsi o formulă, pentru că, știți cum e, ca și la impozitarea progresivă. Cel cu venit mai mic este avantajat și cel cu venit mai mare e dezavantajat atunci când se stabilește o cotă mai mare de impozit pe venit.

Eu am vorbit despre impactul bugetar și spun apăsat acest lucru, adică de banii de care avem nevoie, dar pentru care trebuie să identificăm sursele de finanțare. Despre asta am vorbit eu. Acum, aici e deja o discuție întreagă. Diferență mare între buget pe de o parte și procentele care se vor aplica pentru creșterea pensiilor. Eu nu am treabă cu aceasta, e decizia coaliției de guvernare.

