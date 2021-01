Ministrul Justiției, Stelian Ion: Pledez pentru stabilitate, pentru păstrarea șefilor de parchete

Stelian Ion, ministrul Justiției / FOTO: Autor: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

"Tocmai asta am criticat şi pe vremea domnului Tudorel Toader, faptul că vine un nou ministru nu înseamnă că trebuie să schimbe toţi şefii de parchet. E o idee atât de păguboasă că odată cu plecarea ministrului trebuie să plece şi şefii de parchete, încât pledez pentru stabilitate, pentru păstrarea şefilor de parchete", a declarat Stelian Ion la postul B1 TV, citat de Agerpres.



El a adăugat că trebuie făcută "o numire de mandat plină" la conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.



"Acolo este o situaţie de interimat, interimatul în sine nu aduce prea multe lucruri bune, pentru că el creează acea senzaţie a unui provizorat, nu se ştie cum stau lucrurile. Trebuie făcută o numire de mandat plină acolo", a afirmat Stelian Ion.



Pe 23 decembrie, după ce a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate ale Parlamentului, Stelian Ion a fost întrebat de jurnalişti dacă intenţionează să-i schimbe din funcţie pe actualii procurori-şefi, inclusiv pe procurorul general.



"Va fi o prioritate numirea procurorului-şef DIICOT. După discuţia pe care o voi purta cu actualul procuror-şef interimar, vom stabili acest calendar, dar în orice caz nu putem lungi foarte mult această durată de interimat. Pe de altă parte, analiza respectivă, dacă avem sau nu în vedere revocarea, asta se va face foarte atent. Însă am spus deja în cadrul audierilor că nu voi abuza de funcţia de ministru pentru a interveni dur şi disproporţionat în activitatea procurorilor. (...) Nu am luat în calcul o revocare. Va fi făcută o analiză", preciza el.

