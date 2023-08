Predoiu: A existat un risc imens de explozii simultane la toate cele trei cisterne EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Din câte am înţeles, a existat un risc imens ca să existe o explozie simultană la toate cele trei autocisterne, ceea ce ar fi condus la un efect devastator în toată regiunea, pe o rază mult mai mare. Şi cred că nu trebuie uitat acest lucru şi am să fac această precizare de fiecare dată. Tocmai am venit de la spital, am discutat cu câţiva dintre dânşii (pompieri - n.r.), mi-au explicat şi de la faţa locului ce s-a petrecut. Cred că eroismul lor este... greu găsim cuvinte ca să îl pot sublinia", a spus Predoiu, prezent duminică la Crevedia, alături de premierul Marcel Ciolacu.

Întrebat de ce poliţia nu a controlat timp de trei ani activitatea depozitului, care ar fi trebuit să fie închis din 2020, Predoiu a replicat că în prezent există o serie de informaţii contradictorii pe acest subiect.

"Aici trebuie verificat ce regim juridic avea acel depozit. Încă nu este clar. Sunt informaţii complementare, informaţii care se contrazic. Există informaţia că nu a existat control, există informaţia şi că a existat control. Există tot felul de informaţii care circulă, dar informaţia în raport de realitate şi în deplin acord cu adevărul o stabileşte numai anchetatorul", a spus ministrul.

El a subliniat că neregulile din activitatea staţiei sau a unor instituţii vor fi descoperite în urma anchetei.

"În ceea ce priveşte orice nereguli ar fi fost în legătură cu funcţionarea staţiei sau a unor instituţii ale autorităţii locale sau ale administraţiei locale, ale poliţiei sau ale cui vreţi dumneavoastră, există o anchetă în curs în desfăşurare. Parchetul a iniţiat deja aceste proceduri, sunt în curs. Am discutat şi astăzi cu procurorul general şi exact aşa cum a spus domnul prim-ministru: nu va exista niciun fel de rabat de la aplicarea legii, indiferent cine este responsabil", a precizat Predoiu.

De asemenea, Cătălin Predoiu le-a mulţumit pompierilor, jandarmilor şi poliţiştilor care au intervenit în urma exploziilor de la Crevedia, "salvând vieţi, riscându-şi propria viaţă".

