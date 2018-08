Scandalul protocoalelor se lasă cu evaluare EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a reacționat sâmbătă la anunțul ministrului Tudorel Toader că va declanța procedura de evaluare a sa, acuzând ”o acțiune de destabilizare a Ministerului Public” și precizând că tema protocoalelor, invocată drept pretext pentru revocarea sa, este una falsă.

"Colaborarea dintre Ministerul Public și Serviciul Român de Informații s-a realizat în temeiul legii, protocolul fiind doar o procedură tehnică de lucru, de cooperare între instituții cu respectarea strictă a legii. In acest sens, doresc să subliniez faptul că toate aspectele de interes privind tema protocoalelor au fost aduse la cunoștința Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului de Justiție, în cursul săptămânii viitoare urmând să facem publică corespondența avută cu aceste instituții. Opinia publică va putea constata că tema protocoalelor este una falsă și că în calitate de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție am respectat legea, am informat Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul de Justiție în legătură cu demersurile efectuate.În acest context, speculațiile din spațiul public referitoare la un așa-zis mod ,,ilegal'', ,,subteran'' de a acționa reprezintă în mod evident o acțiune de destabilizare a Ministerului Public", se arată într-un comunicat dat publicității de Parchetul general. COMUNICATUL INTEGRAL

Tudorel Toader a anunțat pe Facebook că a venit momentul evaluării pentru procurorul general, Augustin Lazăr. Totul, pe fondul scandalului declanșat de consilierul premierului, Darius Vâlcov, cu privire la protocoalele încheiate de Parchet cu SRI. Ministrul Justiției spune că rezultatele evaluării, însoţite de eventuale propuneri, vor fi făcute publice în termen de cel mult 30 de zile.

"Declanșez procedura legală pentru evaluarea activității manageriale desfășurată de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casațieși Justiție! Preambul: În urmă cu câteva săptămâni afirmam faptul că vine vremea când fiecare trebuie evaluat. În urmă cu câteva luni apreciam disponibilitatea procurorului general al PÎCCJ pentru desecretizarea Protocolului din 2009. Zilele acestea aflăm că în realitate a fost "desecretizat" un protocol "abrogat" încă din 2016. Aceasta deoarece, potrivit art. 27 al Protocolului din decembrie 2016, "La data intrării în vigoare a prezentului Protocol se abrogă Protocolul de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securităţii naţionale nr.....din 04.02.2009". Folosirea sintagmei "se abrogă", arată şi faptul că semnatarii respectivelor Protocoale au înţeles să le confere acestora valenţe normative. Rezultatele evaluării, însoţite de eventuale propuneri, vor fi făcute publice în termen de cel mult 30 de zile", a anunțat Tudorel Toader într-un mesaj postat pe Facebook.

Un protocol încheiat între Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) şi Serviciul Român de Informaţii (SRI) în 7 decembrie 2016 a fost publicat, joi seară, de consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, pe pagina sa de Facebook. Documentul secret, care prevede cooperarea între cele două instituţii ”pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin”, este semnat de către Augustin Lazăr şi Eduard Helvig.

Parchetul General s-a autosesizat şi a deschis un dosar pentru neglijenţă în păstrarea informaţiilor secrete de stat, infracţiune prevăzută de articolul 305 din Codul penal, după apariţia în spaţiul public a protocolului SRI - PÎCCJ semnat în 2016, au declarat, vineri, surse judiciare.

Pe de altă parte, directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, a anunţat, vineri seară, că nu mai este în vigoare niciun protocol care să aibă legătură cu înfăptuirea justiţiei în România.

Hellvig a precizat că, în urma unui audit intern, a decis „denunțarea tuturor protocoalelor care nu sunt impuse de lege sau hotărâri CSAT”.

ŞTIRILE ZILEI