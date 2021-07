Ministrul Justiției, Stelian Ion, este invitat în această seară la Tema Zilei

Stelian Ion, ministrul Justiției

În timp ce ministrul va vorbi din platoul Știrilor, online vor intra în dialog Daniel Fenechiu- senator PNL, Ionuț Moșteanu -liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaților si Csoma Botond -liderul grupului UDMR din Camera Deputaților.

Moderatorul dezbaterii este Alina Stancu.

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a anunţat luni că Parlamentul se poate întruni în sesiune extraordinară pentru a discuta proiectul de desfiinţare a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), după ce a fost primit în acest sens un aviz favorabil din partea Comisiei de la Veneţia, subliniind că aşteaptă ca Senatul să pună pe ordinea de zi acest proiect săptămâna viitoare.

Stelian Ion a explicat că, miercuri, va prezenta în şedinţa coaliţiei de guvernare avizul dat de Comisia de la Veneţia, după care Parlamentul ar trebui să se întrunească în sesiune extraordinară.



"Parlamentul se poate întruni în sesiune extraordinară fără nicio grijă, pentru că are soluţiile corecte propuse de Guvern şi vreau să îi mulţumesc premierului Florin Cîţu pentru sprijinul faţă de acest proiect. De altfel, în programul de guvernare este prima măsură de la capitolul Justiţie care ar fi trebuit luată. Proiectul a fost blocat în Parlament. Deci varianta corectă ar fi cea propusă de Guvern şi acesta este mesajul pe care îl voi duce în coaliţie miercuri. Am stabilit la întâlnirea anterioară în cadrul coaliţiei că se va propune sesiune extraordinară pentru a rezolva această problemă, pentru a desfiinţa SIIJ, în maximum două săptămâni de la primirea avizului. Iată, astăzi, am primit avizul. Dacă nu săptămâna aceasta, săptămâna viitoare deja ar fi de aşteptat o sesiune extraordinară pentru desfiinţarea SIIJ. (...) Sunt chestiuni importante, care vor fi analizate, desigur, în zilele următoare, toate paragrafele acestui aviz, care are nu mai puţin de 14 pagini. Solicit aşadar colegilor senatori să ia degrabă, aş spune, în discuţie acest proiect, să dea raport în Comisia juridică şi mai departe să se dea un vot final în cadrul Senatului", a declarat Stelian Ion, într-o conferinţă de presă.

ŞTIRILE ZILEI