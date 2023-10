Ministrul Justiției, după cazul judecătoarei de la Suceava, reținute pentru protejarea unor traficanți de droguri, și cel al unei judecătoare cu o avere de 6 milioane de euro: Vedem că lupta anticorupție e acolo unde trebuie

Ministrul Justiției,

"Știți că eu am obligație de rezervă ca ministru al Justiției, însă sunt două cazuri care pe mine m-au cutremurat zilele acestea. Unul este cazul judecătoarei despre care se suspectează că are o avere nejustificată și un al doilea caz, cred că dacă nu greșesc la Suceava, cazul unei doamne judecător despre care știm că a fost reținută și despre care am aflat din surse de presă că, și inclusiv înțeleg din informațiile de la Parchet comunicate că ajuta cu informații privilegiate din dosare anumite rețele de trafic de drog. N-am să mă refer la cele două cazuri în particular pentru că nu am voie, însă am să vă spun că este limpede semnalul dat că nimeni nu este mai presus de lege. Sigur că există uscături peste tot, în absolut orice sistem. Ministerul Justiției a încurajat întotdeauna, indiferent de ministrul de Justiție care a fost în funcție, sistemul judiciar să-și facă treaba. Cum am încurajat aceste instituții să-și facă treaba? Alocând resurse, creând cadrul legislativ potrivit, sănătos, astfel încât, că vorbim de instanțele de judecată, că vorbim de DNA, de Parchetul General, de DIICOT, să vedem rezultate", a declarat ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

"Vedem că lupta anticorupție este acolo unde trebuie. Vedem că bătălia antidrog este susținută de la cel mai înalt nivel, vedem că punem în ordine și partea de salarizare", a precizat ea.

CITEȘTE și Caz în premieră: Judecătoare de la Tribunalul Suceava, reținută pentru protejarea activităților unor traficanți de droguri. Informații despre consum de stupefiante, trafic de influență pe lângă colegii magistrați și luare de mită

Reamintim că judecătoarea de la Tribunalul Suceava, Ana Maria Chirilă, președinte de complet la Secția Penală, a fost reținută joi, suspectată că proteja activitățile unor traficanți de droguri.

Ea este acuzată și de corupție - de luare de mită și trafic de influență. Ar fi cerut 30 de mii de euro ca să intervină la colegii ei judecători să îi achite pe cei acuzați de trafic de droguri. Cazul este o premieră din mai multe puncte de vedere, inclusiv din perspectiva potrivit căreia judecătoarea ar fi consumat ea însăși droguri de mare risc.

După ce în 2018 competența de a ancheta magistrați a fost luată de la DNA, niciun magistrat nu a mai fost anchetat pentru corupție.

Într-un alt caz, Agenţia Naţională de Integritate susţine că o judecătoare de la Tribunalul Bucureşti nu poate justifica prin veniturile obţinute, o avere de peste 30 milioane lei (6 milioane euro).

ANI a transmis miercuri, într-un comunicat de presă, că a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate de 30.388.515 lei, între averea dobândită şi veniturile realizate de către Gabriela Cristina Mazilu, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti şi fost judecător în cadrul Judecătoriei Sector 4.

"Mai avem (...) o problemă legată de fenomenul litigios, pentru că magistrații să știți că au drepturi salariale câștigate sau conexe câștigate prin hotărâri judecătorești și așa cum ați relatat în presă, am prezentat o analiză care a pornit tocmai de la această problemă. Avem un fenomen litigios nu de ieri, de azi, datează din anii 2005-2006, vă informez. A fost clar provocat de diverse lucruri, haideți să le numim deficiențe pe care le-au speculat din legislație, cunosc aceste probleme, le cunoaște și primul ministru, am discutat despre ele și am făcut o informare cu privire la posibile situații și posibile soluții și îmi doresc ca împreună cu Ministerul Muncii, cu colegii din guvern, să găsim o soluție la problemele care planează de vreo 20 de ani în România la acest capitol", a declarat Gorghiu, răspunzând unui jurnalist care a întrebat cum vede ministrul faptul că magistrații își pot majora singuri, când vor și cu cât vor veniturile, inclusiv retroactiv.

