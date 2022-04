Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu: Mi-am înaintat demisia domnului prim-ministru

Dan Vîlceanu / FOTO: Autor: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

"În urmă cu aproximativ o oră, după finalizarea şedinţei de Guvern, mi-am înaintat demisia domnului prim-ministru, Nicolae Ciucă, aşa cum am anunţat şi în urmă cu câteva zile de la sediul Partidului Naţional Liberal", a declarat Vîlceanu într-o conferinţă de presă.



Luni, premierul Nicolae Ciucă a declarat că a discutat cu Dan Vîlceanu cu privire la demisia sa din funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi urmează ca acesta să anunţe decizia pe care o va lua.



Întrebat, după şedinţa coaliţiei de guvernare de la Palatul Parlamentului, dacă a avut o discuţie cu Vîlceanu despre demisia acestuia, Ciucă a răspuns: "Am avut o discuţie cu domnul ministru şi urmează ca în momentul în care va lua o decizie, să o anunţe".



Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, a declarat sâmbătă că intenţionează să-şi prezinte demisia din funcţie.



"În zilele următoare, când voi avea posibilitatea să am o discuţie cu domnul Nicolae Ciucă, aş vrea, în urma acestei discuţii, să-mi înaintez demisia şi din funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, având în vedere faptul că am plecat într-o echipă care (...), ca orice echipă, se baza şi pe încredere (...). Sunt convins că, la momentul ăsta, nu mai putem vorbi de acest gen de încredere şi de coeziune de care e nevoie într-o echipă guvernamentală, aşa că voi avea o discuţie cu domnul prim-ministru şi voi face acest gest", a afirmat Vîlceanu, la sediul PNL, citat de Agerpres.

ŞTIRILE ZILEI