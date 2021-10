Ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, a demisionat din grupul PNL de la Senat. Este al nouălea parlamentar care părăsește grupul PNL

Adrian Oros, ministrul Agriculturii

"Am decis să mă retrag din grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal de la Senat! Din nefericire, în câteva săptămâni "echipa câştigătoare" a transformat PNL din cel mai onorabil partid românesc în cel mai detestat si izolat partid. Guvernul liberal Orban a reuşit să treacă ţara printr-o perioadă dificilă, cu care România nu s-a mai confruntat în ultima vreme. Şi a făcut-o foarte bine. Am vorbit anul trecut de construcţia unei coaliţii de dreapta care să dezvolte România. Care să reconstruiască încrederea că şi în România se poate. Am promis stabilitate, profesionalism, decenţă, bunăcuviinţă, seriozitate. În ultima perioadă, nu reuşesc să explic oamenilor care şi-au pus speranţa în noi, comportamentul total aberant al celor care au confiscat Partidul Naţional Liberal", a scris Oros pe o rețea de socializare.



El adaugă că a constatat "că nu a fost vreun plan sau un proiect pentru PNL sau pentru România sau dacă a fost este la ce asistăm în zilele noastre - un plan pentru distrugerea PNL şi care compromite şansele la dezvoltare a României".



"Cred cu convingere că singura soluţie realistă şi decentă pentru gestionarea crizei politice, sanitare şi economice din ţară este refacerea coaliţiei şi un guvern condus de Ludovic Orban. Rămân asumat valorilor în care cred, în echipa liberală a lui Ludovic Orban. Singurul lider liberal cu credibilitate, în jurul căruia se poate construi, nu demola, aşa cum se întâmplă cu actuala conducere a PNL", a precizat Adrian Oros.

Liberalul este este al nouălea parlamentar care părăsește grupul PNL, după ce fostul lider al partidului, Ludovic Orban, a făcut marți acelați gest. Orban a precizat că va continua să activeze în grupul neafiliaților și că nu demisionează și din partid.

