Ministrul german al Economiei îşi îndeamnă concetăţenii să economisească energia pentru a pune presiune pe Rusia

În condiţiile în care numărul victimelor în rândul civililor din Ucraina este în creştere, Germania este presată să se elibereze de petrolul şi gazele ruseşti, criticii subliniind că veniturile din exporturile de combustibili fosili oferă Moscovei fondurile necesare pentru a putea continua războiul din Ucraina.



Robert Habeck a apreciat că Germania ar putea deveni mai puţin dependentă de Rusia dacă cetăţenii săi şi-ar reduce consumul de energie, sugerându-le să utilizeze trenul sau bicicleta în locul automobilului atunci când este posibil.



"Fiecare kilometru care nu este condus ajută la eliminarea livrărilor de energie din Rusia. În plus, astfel protejăm şi mediul", a spus Robert Habeck, într-un interviu pentru Funke Media Group.



Potrivit ministrului Economiei, o reducere cu 10% a consumului individual de energie este posibilă, adăugând că angajatorii ar contribui şi ei la acest efort dacă le vor oferi angajaţilor opţiunea de a lucra de acasă atunci când este posibil.



"Acolo unde este posibil, am putea lucra de acasă o zi sau două pe săptămână, iniţial în mod voluntar", a spus Habeck.



Invadarea Ucrainei de către Rusia a şocat Germania şi aliaţii săi din Uniunea Europeană care au decis să adopte o transformare radicală a politicii energetice, astfel încât blocul comunitar să îşi reducă dependenţa de importurile de combustibili fosili din Rusia.



Potrivit unor planuri anunţate de Robert Habeck la finele lunii martie, Germania vrea să îşi reducă la jumătate importurile de petrol din Rusia până la mijlocul acestui an şi să devină "aproape independentă" până la finele lui 2022. În cazul cărbunelui, Germania ar putea deveni complet independentă de importurile din Rusia încă din toamna acestui an, a estimat Robert Habeck.



În cazul gazelor naturale, până la vară, ponderea importurilor de gaze din Rusia ar urma să scadă la 24% pentru ca în vara anului 2024 Germania să fie aproape complet independentă de gazele naturale ruseşti.

