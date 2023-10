Ministrul Finanţelor: Reforma jocurilor de noroc, un imperativ. E o industrie cu o forţă economică uriaşă. În spatele cifrelor se află poveşti despre suferinţă, speranţe pierdute şi familii destrămate

Industria jocurilor de noroc are o forţă economică uriaşă, care are nevoie de un regim juridic şi fiscal mai riguros, care să asigure un climat de legalitate, stabil, concurenţial şi predictibil, consideră ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

Marcel Boloș, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

"Reforma jocurilor de noroc: un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forţă economică uriaşă, care are nevoie de un regim juridic şi fiscal mai riguros, care să asigure un climat de legalitate, stabil, concurenţial şi predictibil. Ministerul Finanţelor a publicat un OUG care urmează să fie aprobat de Guvernul României, prin care să ne asigurăm că resursele provenite din jocurile de noroc sunt gestionate corect", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.



El a amintit că prin proiectul de act normativ sunt stabilite niveluri mai ridicate pentru taxele aferente licenţei de organizare şi de exploatare a jocurilor de noroc, care se plătesc anual, precum şi pentru taxele speciale şi a garanţiilor depuse de companii.



Totodată, toţi operatorii vor fi obligaţi să aibă sediul fiscal în România şi să plătească aici taxe şi impozite.



"Mai departe, nu putem să nu vorbim despre faptul că în spatele cifrelor se află poveştile reale ale oamenilor. Din păcate, multe dintre acestea sunt poveşti despre suferinţă, despre speranţe pierdute şi familii destrămate. Trebuie să ne amintim că, înainte de toate, suntem responsabili pentru binele fiecărui cetăţean. Tocmai de aceea, reforma trebuie să însemne să ne asigurăm că veniturile colectate în interesul nostru colectiv, nu în beneficiul unor indivizi sau grupuri privilegiate. O parte din aceste sume vor fi direcţionate pentru pentru prevenirea şi tratarea dependenţei de jocuri de noroc, sub forma unui fond special destinat, din care să fie alocate sume pentru activităţi şi programe pentru prevenirea şi tratamentul dependenţei de jocuri de noroc. Tot pentru protejarea persoanelor aflate în situaţii de risc, vom interzice comercializarea alcoolului în sălile de jocuri de noroc. Prin reformă, putem institui programe eficiente pentru tratament şi prevenţie a dependenţei de jocurile de noroc, pentru a oferi o mână de ajutor celor care luptă să se elibereze din capcana acestui viciu", a subliniat Marcel Boloş.



Potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicat marţi seara de Ministerul Finanţelor, taxele de licenţiere şi de autorizare a organizatorilor de jocuri de noroc din România vor fi majorate, ceea ce va avea o influenţă pozitivă asupra creşterii veniturilor colectate la bugetul de stat de până la 40%. Pentru restul anului 2023 şi anul 2024 se estimează că veniturile colectate la bugetul de stat vor atinge cifra de 583,4 milioane lei.



Potrivit sursei citate, organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat, iar statul român are dreptul exclusiv de a decide condiţiile în care un operator economic are posibilitatea să realizeze o astfel de activitate pe teritoriul român, stabilind care sunt condiţiile de licenţiere, respectiv de autorizare.



Oganizatorii de jocuri de noroc tradiţionale licenţiaţi vor avea contribuţii pentru jocurile loto de 200.000 euro anual, pentru jocurile de videoloterie: 100 euro pentru fiecare aparat anual, pentru pariurile mutuale: 50.000 euro anual, pentru pariurile în cotă fixă: 200.000 euro anual, pentru pariurile în contrapartidă: 100.000 euro anual, iar pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 4.000 euro anual pentru fiecare masă de joc.



De asemenea, pentru jocurile caracteristice clubului de poker contribuţia va fi de 5.000 euro anual pentru fiecare club, pentru jocurile tip slot-machine se va aplica etapizat după cum urmează:100 de euro anual pentru fiecare slot autorizat în cursul anului 2023, proporţional cu perioada de timp rămasă după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe; 300 de euro anual pentru fiecare slot autorizat în cursul anului 2024 şi 500 de euro anual pentru fiecare slot autorizat în cursul în anului 2025 şi următorii. Contribuţia pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc este de 5.000 euro anual, iar pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 500.000 euro anual.



Proiectul de OUG mai prevede ca veniturile din contribuţiile organizatorilor jocurilor de noroc licenţiaţi încasate de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc să se vireze în procent de 70% către bugetul de stat, din conturile de venituri bugetare în care acestea au fost încasate, în termen de 5 zile lucrătoare al lunii următoare încasării, iar procentul de 30% rămas din totalul sumelor încasate este utilizat pentru activitatea finanţată din venituri proprii.



Potrivit documentului, taxele anuale aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc sunt pentru jocurile loto: 200.000 euro, pentru pariurile mutuale: 65.000 euro, pentru pariurile în cotă fixă: 200.000 euro, pentru pariurile în contrapartidă: 150.000 euro, iar pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor:150.000 euro.



De asemenea, proiectul mai prevede taxe pentru jocurile caracteristice clubului de poker de 25.000 euro, pentru jocurile tip slot-machine, de 150.000 euro, pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc - 15.000 euro, iar pentru pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune - 150.000 euro.



În proiect se menţionează şi taxele pentru jocurile de noroc la distanţă în funcţie de trei categorii de licenţe.



În ceea ce priveşte taxele aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale), acestea sunt pentru jocurile tradiţionale de tip loto: 300.000 euro, pentru pariuri mutuale - tradiţionale: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 120.000 euro, pentru pariuri în cotă fixă - tradiţionale şi nu mai puţin de 200.000 euro, pentru pariuri în contrapartidă - tradiţionale.



Taxele pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor sunt: pentru fiecare masă, în municipiul Bucureşti de 70.000 euro, iar pentru fiecare masă, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti - 40.000 euro, pentru clubul de poker, în fiecare locaţie, în municipiul Bucureşti: 82.500 euro, iar în alte locaţii decât municipiul Bucureşti - 38.500 euro. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine, taxa aferentă autorizaţiei de exploatare este de 5.300 euro.



Potrivit proiectului, pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc se percepe 7.500 euro pentru fiecare sală, precum şi 5% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.

