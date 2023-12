Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş: În bugetul pe 2024 sunt cuprinse cheltuielile cu majorarea pensiilor și salariilor profesorilor. Va fi anul cu zero creşteri de impozite şi taxe

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a anunţat, luni, că a discutat cu deputaţii liberali liniile mari ale bugetului de stat pe 2024, menţionând că sunt cuprinse şi cheltuielile cu majorarea pensiilor, a salariilor profesorilor, investiţiile pe programul Anghel Saligny şi că vor fi zero creşteri de taxe şi impozite.

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor

"Am discutat liniile mari ale bugetului pentru anul 2024. Prima componentă de buget este cea cu referire la cheltuielile cu pensiile, atât pe componenta de ajustare a acestora cu inflaţia de la 1 ianuarie, cât şi recalcularea de la data de 1 septembrie pentru cuprinderea acestor sume în buget, lucru pe care l-am menţionat în cadrul şedinţei pentru a avea siguranţa sursei de finanţare pentru aceste tipuri de cheltuieli. Deci, banii pentru ceea ce înseamnă atât ajustarea, cât şi recalcularea pensiilor au fost cuprinşi în proiectul de buget pentru anul 2024. Apoi, al doilea lucru este cel cu privire la drepturile profesorilor şi la ceea ce înseamnă cheltuielile suplimentare ale bugetului de stat, urmând ca să se convină asupra mecanismului de ajustare şi de indexare sau majorare a salariilor profesorilor în zilele următoare şi să avem, din acest punct de vedere, o decizie finală. Aici discutăm de impactul bugetar suplimentar pe care l-au generat şi îl generează revendicările profesorilor pentru majorările salariale", a afirmat Boloş, după şedinţa grupului parlamentar al PNL, potrivit Agerpres.



Boloş a mai spus că în bugetul pe 2024 vor fi cuprinse şi investiţiile, mai ales pentru programul Anghel Saligny.



"Cu toţii şi în unanimitate colegii din cadrul Partidului Naţional Liberal au fost de acord pentru ca Programul Anghel Saligny să fie susţinut în anul 2024, fiind proiecte de infrastructură folositoare pentru ceea ce înseamnă comunităţile locale", a mai spus ministrul.



El a adăugat că PNL este un apărător al pilonului 2 de pensii.



"Al patrulea lucru este cel cu privire la pilonul 2 de pensii, mai ales la solicitarea potrivit căreia să evităm orice discuţii pentru ceea ce înseamnă impozitarea progresivă sau orice tip de impozitare a contribuţiei la pilonul 2 de pensii, Partidul Naţional Liberal rămânând un apărător al pilonului 2 de pensii şi al susţinerii tuturor celor care contribuie la pilonul 2 de pensii", a mai spus Boloş.



Potrivit ministrului, discuţiile au fost concentrate asupra elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli.



"Pe partea de venituri anul 2024, aşa după cum se cunoaşte, va fi anul cu zero creşteri de impozite şi taxe. Deci, va fi un an în care vom beneficia de predictibilitate pentru ceea ce înseamnă bugetul şi execuţia bugetară şi mediul de afaceri va putea să îşi ia în calcul un plan de afaceri cu elemente de predictibilitate şi stabilitate în anul 2024", a adăugat Marcel Boloş.

