Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici: Vor primi salariile înainte de Paști doar bugetarii care au cerut acest lucru

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici / FOTO: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Din punct de vedere al Ministerului de Finanţe, noi am comunicat şi discutat de fiecare dată cu fiecare structură centrală în parte şi am creat acel ordin de ministru în care sunt stipulate toate acele structuri care au decis să dea salariul în data de 5 aprilie. Acesta a fost atributul Ministerului de Finanţe, asta am făcut", a afirmat Teodorovici la Parlament.



Întrebat dacă e cazul ca alţi bugetari să facă o solicitare pentru a primi banii, Teodorovici a răspuns: "În ordinul ministrului publicat ieri în Monitorul Oficial, aceea este lista cu persoanele care vor primi în data de 5 aprilie acel salariu înainte de Paşti. Nu pot să vă spun de excepţii. Ministerele cu care s-a discutat au decis să nu dea în data de 5 aprilie salariile pe diverse motive".

Potrivit ordinului, instituţiile pentru care vor fi virate salariile în 5 aprilie sunt: Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei, Secretariatul General al Guvernului, ministerele Finanţelor, Justiţiei, Tineretului, Mediului, Transporturilor, Sănătăţii, Comunicaţiilor, Economiei, Energiei, Turismului, Mediului de Afaceri, Apelor şi Pădurilor, pentru Relaţia cu Parlamentul, Consultării Publice şi pentru Românii de Pretutindeni.

Pe lista instituţiilor ai căror angajaţi vor primi salariile înainte de Paşti se mai află Ministerul Public, SRI, SPP, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, CNCD, Agerpres, Institutul Cultural Român, CSM, AEP, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, Academia Oamenilor de Ştiinţă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist, ANI, Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei, Autoritatea Naţională pentru Administrare şiu Reglementare în Comunicaţii.



În context, senatorul Ecaterina Andronescu a menţionat că în mod sigur planificarea salariilor celor din Educaţie este pentru 14 aprilie.



"Eu cred că nu trebuie să-i amăgim (n.r. - personalul din Educaţie), am vorbit astăzi şi cu directorul de buget-finanţe din minister, este clar că planificarea este pentru data de 14 aprilie. Deci, nu există acum posibilitatea să schimbe peste noapte dacă nu s-au făcut lucrurile acestea până acum", a declarat Andronescu.



"Am aflat lucrurile acestea din mesajele pe care le primesc de la profesori şi fără îndoială că îmi pare rău şi este regretabil. Ce puteam să fac? Să transmit aceste mesaje către ministrul Educaţiei. Am vorbit astăzi şi cu ministrul de Finanţe, domnia sa explică faptul că Ministerul Educaţiei nu şi-a planificat plata în avans a salariilor. Mi se pare, de la Ministerul Educaţiei ştirile sunt că programul de recalculare a salariilor nu a funcţionat şi nu au reuşit să ducă la bun sfârşit calculul salariilor pe actualele măriri", a adăugat Andronescu.

