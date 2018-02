5 declarații se vor unifica pentru a lăsa loc unui singur formular, pe care fiecare contribuabil care are câștiguri din activități independente va trece o estimare. "Am o estimare, va fi o singură depunere ca și formular unic și o singură plată în an", a dat asigurări marți seară, la TVR, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. "La final de an, când faceți plata aferentă, unică, acestei declarații, atunci acea plată are și rol de rectificare, să spunem, a ceea ce s-a întâmplat în timpul anului în plus sau în minus", a explicat el. Invitat la emisiunea "România 9", ministrul a subliniat că persoanele care au depus deja formularul nu mai depun dacă sumele sunt conforme. Dacă sumele sunt mai mari, vor depune ca să reducă estimarea.

"În primul rând, ca principiu de lucru, orice problemă are o soluție. Eu de la asta mă ghidez și până acum mi-a și ieșit și o să-mi iasă și de acum încolo. Doi la mână: am spus că în această săptămână, la Ministerul de Finanțe, unde se poartă discuții cu toți colegii, toate departamentele, inclusiv cu colegii de la ANAF, închidem sau, în fine, din punctul nostru de vedere, noua propunere, sau propunerea pentru noul mecanism privind Declarația 600", a subliniat Teodorovici.

"În primul rând, se va unifica, într-adevăr, se vor comasa, se vor conexa, în fine, se vor unifica toate cele 5 declarații pe care sau până acum trebuiau să fie depuse conform legii. Dar asta nu înseamnă că le punem cap la cap și scoatem un ditamai formular. Lucrurile se simplifică, da? Cele 5 dispar, avem un singur formular, formular unic, pentru persoanele vizate de această obligație să zicem fiscală, pe de o parte. Pe de altă parte, mergem nu pe realizatul anului trecut, ci pe o estimare pentru anul în curs de cei vizați. Cei care au depus formularele respective, aproximativ 38 de mii de deponenți, de contribuabili, vor putea să nu mai depună acest formular dacă sumele pe care dânșii le-au declarat pentru anul în curs sunt, să spunem, conforme cu ce au de făcut în acest an. Dacă sunt mai mari, vor depune pentru a-și reduce acele estimări".

"Am o estimare, va fi o singură depunere ca și formular unic și o singură plată în an. (...) Asta o s-o stabilim prin ordonanță de urgență care va definitiva acest mecanism, într-un timp rezonabil, astfel încât toți cei vizați să aibă timp să-și depună acest formular unic. (...) Nu mergeți la ghișeu, o să fie electronic. (...) La final de an, când faceți plata aferentă, unică, acestei declarații, atunci acea plată are și rol de rectificare, să spunem, a ceea ce s-a întâmplat în timpul anului în plus sau în minus. (...) Dvs. aveți o singură depunere la termenul pe care noua ordonanță o să-l prevadă. Dacă în timpul anului, până la final de an, când faceți și prima plată aferentă acelui venit estimat apar diferențe în sus sau în jos, la acea plată, la final de an, faceți și corectura necesară. Niciun fel de alte... Păi dvs. la final de an, în decembrie, când faceți plata unică știți pe parcursul anului ce ați avut".

Întrebat de moderatorul Ionuț Cristache dacă va trebui contribuabilul să mai depună ceva, ministrul a indicat că nu. "Dumneavoastră completați suma aferentă veniturilor din anul curent în acel formular. Dacă față de estimat apar diferențe, aveți o rubrică pe care o activați și automat apare că este rectificativ față de ceea ce este estimat".

"Săptâmâna aceasta, noi la Finanțe închidem propunerea noului mecanism. Îl discutăm la nivelul echipei guvernamentale și în următoarele zile putem să începem discuția publică pentru ca toți cei vizați să fie la masă, să ne spună dacă au întrebări, neclarități (...) Până la jumătatea lui martie cel târziu actul normativ iese, se adoptă, (...) categoric (n.r. se aplică) pentru că suntem și în acele 90 de zile în care nu se pierde calitatea de asigurat", a conchis ministrul Finanțelor.

