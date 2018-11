Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici: Nu demisionez, pentru că nu cred că am făcut vreodată şi nu o să fac niciodată vreun rău românului, fie din ţară, fie din afara ţării

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici / FOTO: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Eu nu demisionez, pentru că nu cred că am făcut vreodată şi nu o să fac niciodată vreun rău românului, fie din ţară, fie din afara ţării. Dacă cineva îmi poate aduce o singură dovadă că eu aş fi făcut vreodată ceva rău atunci plec singur. Până atunci e doar un joc pe care domnul preşedinte (Klaus Iohannis, n.r.) încearcă să îl facă fără niciun fel de câştig ca şi până acum", a afirmat joi seara ministrul Finanţelor, într-o intervenţie telefonică la un post de știri.



Reacţia şefului de la Finanţe vine după ce preşedintele Iohannis a afirmat că, în orice ţară normală, un ministru care face astfel de declaraţii şi nu are acoperire politică a doua zi pleacă.



Ministrul Finanţelor a menţionat că nu a purtat o discuţie cu şeful statului pe acest subiect.



"Domnul preşedinte se supără pe cineva în fiecare zi şi asta din păcate a devenit o obişnuinţă pentru noi ca ţară. Vreau să îl asigur pe domnul preşedinte că nici PSD-ul, nici Guvernul, nici coaliţia de guvernare, nici eu nu dorim ceea ce dânsul insinuează, adică să sechestrăm pe cineva. Ce dorim să facem ca şi Guvern, şi eu personal ca ministru de Finanţe, este doar să putem să creăm în România acele motive pentru care românii care trăiesc în afara ţării din motive obiective să aibă acel argument să se întoarcă acasă alături de familie. Trebuie să luptăm cu toţii pentru drepturile românilor în afara graniţelor României, pentru că ştim foarte bine că de foarte multe ori românii noştri plecaţi în afară să lucreze sau firme care încearcă să facă un business în afara României sunt, din păcate, trataţi într-un mod incorect în acele state şi asta ar trebui să fie una dintre preocupările noastre principale", a subliniat Teodorovici.



Ministrul a făcut apel la calm şi la consens politic. "Să dăm dovadă că într-adevăr avem o singură voce atunci când există un punct de vedere ca ţară şi mai ales să arătăm tuturor care sunt la masă cu noi, de anul viitor, că într-adevăr România poate să pună la aceeaşi masă toate interesele europene, şi să găsească, şi să medieze soluţia optimă pentru fiecare cetăţean al acestei familii europene", a subliniat Teodorovici.



Preşedintele Klaus Iohannis a criticat declaraţia ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, referitoare la dreptul de muncă al românilor din afara graniţelor, afirmând că aceasta este inoportună şi antiromânească. Mai mult, şeful statului a precizat că, în urma acestei declaraţii, Teodorovici ar trebui să plece din funcţie.



"În orice ţară normală, un ministru care face astfel de declaraţii şi nu are acoperire politică a doua zi pleacă. Faptul că nu a plecat mie îmi arată că aceasta este o abordare agreată de PSD şi acest lucru mă supără foarte tare şi cred că în acelaşi fel supără milioane de români. Cum poate PSD să îşi imagineze că dreptul la liberă circulaţie şi dreptul la muncă pe care le-au câştigat românii cu greu pot fi anulate doar aşa că un partid îşi doreşte nişte soluţii total ieşite din tiparele europene?", a întrebat preşedintele Iohannis.



Ministrul Finanţelor a afirmat marţi, într-o dezbatere la Parlament, că permisul de muncă ar trebui limitat la 5 ani fără drept de reînnoire în aceeaşi ţară.



Declaraţiile ministrului Finanţelor au atras critici din partea sindicatelor. Reprezentanţii Blocului Naţional Sindical au catalogat drept anti-europeană propunerea lui Teodorovici, venită cu puţin timp înainte de preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către România.



Ulterior, într-o postare pe pagina de Facebook, şeful de la Finanţe a precizat că România se confruntă cu o criză acută de forţă de muncă, iar o eventuală funcţie de stabilizare macroeconomică trebuie să aibă ca principal scop sprijinul financiar pentru acţiuni de încurajare a întoarcerii forţei de muncă în ţările de origine.

