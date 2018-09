Eugen Teodorovici, declarație EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Din ce s-a discutat în cadrul CSAT pe bugetul fiecărei structuri membre a CSAT, opinia celor prezenţi diferă total faţă de concluzia pe care domnul preşedinte a exprimat-o în mod public. Şi ca să fim foarte convingători şi tranşanţi în faţa opiniei publice, cred că este obligatoriu şi de bun simţ să cerem desecretizarea stenogramei din CSAT pentru a vedea foarte clar care a fost punctul de vedere pentru fiecare structură membră CSAT în parte. Eu cred că este un lucru normal şi, repet, de transparenţă faţă de cetăţeanul român", a declarat Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria.

Totodată, el a susţinut că suspendarea şedinţei CSAT nu are temei legal.



'Aş vrea să vă spun şi câteva elemente vizavi de ceea ce s-a întâmplat astăzi la şedinţa CSAT. (...) În primul rând, Guvernul are obligaţia de a cere şi nu de a aştepta un aviz al CSAT. Asta este ceea ce legea prevede în mod foarte clar. De asemenea, - şi am văzut cu toţii, şi noi în şedinţa CSAT şi, după aceea, în conferinţa domnului preşedinte - faptul că s-a suspendat şedinţa CSAT. Acest lucru nu este prevăzut de niciun fel de prevedere legală. Practic, suspendarea nu are temei legal', a declarat Teodorovici, la Palatul Victoria.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi că şedinţa CSAT a fost suspendată, iar Guvernul trebuie să vină cu un nou proiect privind rectificarea, în care să renunţe la tăierile bugetare în zona securităţii naţionale.



El a arătat că în şedinţa CSAT nu s-a putut obţine consens, astfel că avizul necesar pentru rectificarea bugetară nu a putut fi emis.



''Nu s-a putut obţine consens, adică unanimitate în CSAT, şi nu s-a putut emite avizul necesar pentru rectificarea bugetară. Am luat decizia să suspend şedinţa CSAT, deoarece, după părerea mea, rectificarea bugetară este necesară, dar, pe de altă parte, nu putem face abstracţie şi nu dorim să facem abstracţie de la principiul colaborării loiale între instituţiile statului. Şi atunci, prin suspendarea şedinţei CSAT, am creat posibilitatea Guvernului să revină cu un nou proiect de rectificare, să renunţe la aceste tăieri bugetare în zona securităţii naţionale, care în niciun caz nu pot fi explicate decât eventual printr-o sintagmă de tip 'şicană politică', să se revină la discuţii, la colaborări şi imediat ce situaţia va fi remediată se va putea obţine avizul CSAT", a precizat şeful statului.



El a amintit că avizul CSAT nu este unul facultativ. "Este o obligaţie acest aviz al CSAT atunci când se discută bugetele instituţiilor din domeniul securităţii naţionale. Asta ca să înţeleagă toată lumea că nu este în niciun caz o chestiune facultativă sau opţională", a subliniat preşedintele Iohannis.

