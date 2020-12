Florin Cîțu: Consumul crește, iar economia îşi revine după perioada grea din martie şi aprilie. Împrumutul României de pe piețele internaționale arată că am reușit să câștigăm încrederea investitorilor; sper ca agențiile de rating să ţină cont

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu

"INS a publicat în această dimineaţă (joi, n.r.) cifrele pentru consum în octombrie. Ceea ce estimam pentru economie s-a întâmplat. Consumul continuă să crească, am depăşit nivelul anului trecut, am revenit după perioada grea din martie şi aprilie", a declarat şeful de la Finanţe la Radio Guerrilla.



Pe de altă parte, Cîţu a anunţat că, potrivit execuţiei bugetare pe luna noiembrie, veniturile fiscale au fost mai mari decât în perioada similară a anului trecut.



"Avem execuţia la noiembrie, lună care continuă cu veşti bune. Veniturile fiscale sunt mai mari decât anul trecut în noiembrie. Înseamnă că economia îşi revine şi vreau să mulţumesc antreprenorilor, românilor, pentru că într-un an dificil am reuşit împreună să facem lucrurile să funcţioneze", a subliniat ministrul citat.



Conform INS, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna octombrie 2020, comparativ cu luna precedentă, a crescut pe ansamblu cu 1,3%, datorită creşterii înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+3,8%) şi la vânzările de produse nealimentare (+3,3%).



Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 6,5%.



Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna octombrie 2020, comparativ cu luna precedentă a crescut pe ansamblu cu 1,8% datorită creşterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+2,7%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+1,8%).

Pe de altă parte, împrumutul României de pe pieţele internaţionale arată că am reuşit să câştigăm încrederea investitorilor într-un an foarte important şi sper ca agenţiile de rating să ţină cont de acest lucru, a declarat joi dimineaţa ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.



Declaraţia şefului de la Finanţe vine cu o zi înainte ca agenţia de evaluare financiară Standard&Poor's să anunţe o nouă evaluare a ratingului României.



"Emisiunea internaţională de obligaţiuni a fost la cel mai mic randament din istorie pentru România la 9 ani. Pentru că a fost o cerere foarte mare ne-am împrumutat sub curbă, mai ieftin decât era în piaţă", a subliniat ministrul Finanţelor.



El a reamintit că în acest an au fost finanţate mai multe tipuri de cheltuieli, precum împrumuturi din trecut de 50 de miliarde de lei, facturi restante de 30 de miliarde de lei şi măsuri de sprijin al economiei care au reprezentat 7% din PIB. Totodată, ministrul Finanţelor a menţionat că finanţarea pentru acest an a fost încheiată în urmă cu două-trei săptămâni.



"Anul acesta am avut de finanţat mai multe cheltuieli, am avut împrumuturi în trecut de 50 de miliarde lei, am avut de finanţat facturi restante de 30 de miliarde de lei, am plătit aceste facturi la timp şi în acelaşi timp am plătit deficitul pentru anul acesta care a însemnat cam 7% din PIB măsuri pentru a ajuta economia. Finanţarea necesarului pentru 2020 e terminată de două-trei săptămâni. Ceea ce facem acum este prefinanţare pentru anul viitor. Vreau să mă asigur că lăsăm un buffer important, o sumă de bani pusă deoparte pentru perioada următoare. Nu ştim ce se întâmplă în perioada următoare, cât de volatilă va fi această iarnă. Vreau să fie finanţarea asigurată, să nu existe niciun risc pentru România. Ceea ce s-a întâmplat pe piaţa internaţională arată că am reuşit să câştigăm încrederea investitorilor într-un an foarte important. E important şi pentru agenţiile de rating şi sper să ţină cont de acest lucru", a mai spus Florin Cîţu.



Ministrul a arătat, totodată, că decizia Standard&Poor's aşteptată vineri noapte vine într-un an dificil, în care multe ţări s-au confruntat cu scăderea ratingului.



"Până acum ratingul României a fost păstrat. Vineri seara vom afla dacă SP păstrează ratingul BBB minus. Este un an dificil pentru că multe ţări au avut anul acesta retrogradări. Anglia, Italia a ajuns la ratingul României. În 2008-2009 când România a fost retrogradată a urmat o perioadă foarte grea. Dobânzi mari, acord cu FMI. De aceea e important să păstrăm acest rating", a explicat Cîţu.



El a afirmat, o dată în plus, că atât timp cât va fi ministru la Finanţe nu este nevoie de acord cu Fondul Monetar Internaţional pentru că România e poate finanţa de pe pieţele internaţionale la costuri reduse.



"Cât sunt eu la Finanţe nu este nevoie de acord cu FMI. Vedeţi ce uşor ne finanţăm, şi ieftin, din pieţele internaţionale. Împrumutul (de 2,5 miliarde de euro, n.r.) şi modul în care a fost făcut, cea mai mare cerere - asta arată că ai încrederea investitorilor, ne ajută la evaluarea ratingului. În 2008, în momentul în care am pierdut încrederea investitorilor, România a fost retrogradată, ratingul a fost scăzut pentru că este clar că ai probleme de finanţare. La noi se arată foarte clar că investitorii au încredere în ceea ce facem", a spus ministrul Finanţelor.



România a atras 2,5 miliarde de euro de pe pieţele externe de capital la costuri atractive, a anunţat miercuri Ministerul Finanţelor Publice, menţionând că emisiunea de euroobligaţiuni lansată în data de 24 noiembrie 2020 de MFP s-a bucurat de un interes extrem de mare din partea investitorilor, ceea ce reconfirmă statutul României de emitent important în zona Europei Centrale şi de Est.



Potrivit unui comunicat al MFP, remis miercuri AGERPRES, tranzacţia a marcat şi o serie de performanţe notabile în istoria emisiunilor realizate de România pe pieţele externe de capital: randamentul de 1,468% aferent tranşei de 9 ani este cel mai scăzut randament oferit vreodată de România pentru o emisiune denominată în euro; obţinerea de prime negative de emisiune pentru ambele tranşe prin cea mai importantă reducere de cost faţă de valorile de la anunţul lansării emisiunii; a doua cea mai mare cerere (după tranzacţia din luna mai, anul curent) înregistrată vreodată la o emisiune denominată în euro din partea investitorilor înainte de stabilirea costului final al emisiunii (cu ordine de peste 12 miliarde de euro), dar şi la închiderea tranzacţiei, când nivelul cererii s-a menţinut la un nivel record, de 11,6 miliarde euro.



Toate cele trei mari agenţii de rating, S&P, Moody's şi Fitch Ratings, atribuie României un rating "BBB minus", cel mai scăzut calificativ din categoria investment grade, toate trei ratingurile având o perspectivă negativă.

sursa mediafax / agerpres

