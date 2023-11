Ministrul federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Îngrijirii și Protecției Consumatorilor de la Viena: Atât Austria cât și România ar avea mari beneficii de pe urma aderării României la Schengen

„Atât Austria cât și România ar avea mari beneficii de pe urma aderării României la Schengen. Aceasta ar avea avantaje pentru multe companii și ar fi, de asemenea, o mare ușurare pentru cei 30.000 de îngrijitori care lucrează 24 de ore din 24 și de care depind mii de familii din Austria” a scris Johannes Rauch pe o reţea de socializare.

Both Austria and Romania would benefit greatly from Romania's #Schengen accession. It would have advantages for many companies and would also be a great relief for the 30,000 24-hour caregivers on whom thousands of families in Austria depend. pic.twitter.com/CgcCxmYJsK