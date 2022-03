Ministrul Energiei: Nu vom avea probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale, România este al doilea mare producător din Europa

Virgil Popescu, ministrul Energiei

"Azerbaidjan sigur este o sursă şi o rută de aprovizionare cu gaze naturale. Ne uităm, aşa cum aţi văzut şi declaraţia domnului prim-ministru, şi la gazul natural lichefiat, la LNG. La vizita şi la şedinţa comună de guvern cu Guvernul Greciei, am vorbit şi am pus în discuţie interconectorul între Grecia şi Bulgaria pentru a operaţionaliza coridorul vertical, pentru a putea avea acces şi la gazul azer pe Coridorul Vertical şi la terminalele de LNG din Grecia şi la terminalele de LNG din Turcia pentru că diversificarea surselor de aprovizionare este o prioritate pentru România şi pentru Europa. Deci da, ne uităm absolut la toate posibilităţile de aprovizionare cu gaze ale României", a spus Virgil Popescu, întrebat despre discuţiile din Azerbaidjan.



El a explicat că, prin Bosfor, din cauza convenţiei de la Montreux, nu pot intra în Marea Neagră vase de un anumit gabarit care să permită aducerea LNG în portul Constanţa şi din acest motiv a fost pus în discuţie interconectorul dintre Grecia şi Bulgaria, pentru a putea avea acces la terminalele din Grecia.



De asemenea, ministrul Energiei a afirmat că nu a fost oprit tranzitul de gaze prin conducta Yamal.



Virgil Popescu a subliniat, în context, că România este al doilea mare producător de gaze naturale din Europa şi nu crede că este cazul să discutăm de scenarii "apocaliptice" astfel că nu se poate pune problema să nu avem resurse de gaze naturale.



"Avem gaz în depozite. Evident, vine primăvara, vom reintroduce obligativitatea depozitării gazelor şi vom avea pentru iarna viitoare depozitele la maximum încărcate cu gaze naturale. Avem producţie de gaze. După cum am mai spus căutăm diversificarea rutelor de aprovizionare şi a producătorilor de gaze: LNG, gaz azer, gaz din alte surse, american, catarez, din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite. Deci suntem în contact şi credeţi-mă că nu vom avea probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale", a declarat Virgil Popescu.



Întrebat când ar putea fi aprobate măsurile pe energie, el a spus că trebuie finalizată ordonanţa care va fi adusă în şedinţa de guvern săptămâna acesta sau cel mai târziu săptămâna viitoare, sau să fi realizată o şedinţă specială pentru adoptarea actului normativ.

ŞTIRILE ZILEI