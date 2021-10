Ministrul Energiei: Am anunțat că suntem de principiu de acord și cu o plafonare a prețului la energie, dar urmărită atent de ANRE

Virgil Popescu, ministrul Energiei

El a subliniat că Executivul este de acord, de principiu, şi cu o plafonare a preţurilor, dar ar dori o plafonare urmărită atent de Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei, care să verifice că achiziţiile furnizorilor se fac la cel mai mic cost din piaţă.

"Este în vigoare Ordonanţa 118, aprobată în şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, prin care propunem compensarea cu 21 de bani a facturii la energie electrică şi compensarea cu 25% din preţul gazului natural. Am văzut proiectul iniţial al PSD şi avizul ministerului este la fel ca avizul ANRE. Este un aviz negativ pentru că forma iniţială era complet inaplicabilă. Am văzut aseară şi amendamentele care au fost pentru a îmbunătăţi. Nici acestea nu sunt aplicabile. În plus, trebuie spus că practic acoperirea pierderilor furnizorilor prin această plafonare se face printr-o schemă de ajutor de stat. Orice schemă de ajutor de stat trebuie, indiferent că e bună sau că e proastă, după părerea noastră e proastă aşa cum e scrisă acum, trebuie aprobată de Comisia Europeană. Nimeni din Ministerul de Finanţe, fără aprobarea Comisiei Europene, nu va putea da drumul la plăţi", a afirmat Popescu la o televiziune, potrivit Agerpres.

Ministrul a subliniat că, nepunând nicio condiţie furnizorului să cumpere energie electrică la cel mai mic preţ din piaţă, neurmărindu-l, lăsând la latitudinea arbitrarului cumpărarea energiei electrice, se poate ajunge la sume foarte mari, care se vor vedea în factura oamenilor după cele şase luni de aplicare a acestei scheme.

