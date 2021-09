Ministrul Energiei, Virgil Popescu: Piața europeană este de vină pentru facturile mari

Prețul certificatelor de CO2 putem spune că a crescut de la 15, 20 și 22 de euro, ajungând în acest moment la peste 60 de euro per certificat. Am avut o iarnă, în Europa, suficient de lungă. Această iarnă a presupus că depozitele de gaze ale statelor membre europene și menționez - statelor membre europene, nu România s-au golit. S-au suprapus, evident, cu conjunctura reducerii tranzitului de gaze prin Ucraina, creșterea accentuată după recuperarea economiei din pandemia de COVID către Asia, am avut probleme cu vântul, este foarte bună energia regenerabilă, dar atât timp cât nu este asigurată de capacități mari de stocare și acest lucru nu este încă pus în practică la scară largă, ne uităm să vedem dacă bate vântul, a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Ministrul este invitat la Ora Guvernului, la solicitarea Grupului parlamentar al minorităților naționale. Virgil Popescu este așteptat să prezinte un raport în plen, despre cauze, dar și soluții pregătite de Executiv.

