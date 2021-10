Ministrul Educației: Articolul din hotărârea de guvern care suspendă prezența fizică în școlile private, omis. Se poate completa hotărârea

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu / FOTO: Autor: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

El a explicat că Ministerul Educaţiei nu poate impune vacanţă unei şcoli private.



"Ministerul Educaţiei a fost abilitat de CNSU pentru punerea în aplicare a art.7 din Hotărârea 91, respectiv vacanţă pentru grădiniţe şi şcoli de stat. Pentru cealaltă parte a sistemului de educaţie nu poate reglementa structura anului şcolar, nu poate impune vacanţa unei şcoli private. Şcolile private sunt de două feluri. Există şcolile private care funcţionează după programa românească, aprobată de Ministerul Educaţiei, şi nu există niciun temei legal pentru care ministerul să poată impună o vacanţa şcolilor. Pentru şcolile private care funcţionează după programa altor state, (...) ministerul nu aprobă nici măcar programa, dar vacanţa. Hotărârea CNSU este foarte corectă, pentru că se elimină discriminarea dintre învăţământul privat şi de stat. Din păcate, în hotărârea de guvern (...) nu a fost preluat articolul 8.1 din CNSU care impune suspendarea prezenţei fizice în şcolile şi grădiniţele private", a afirmat Sorin Cîmpeanu la Digi 24, citat de Agerpres.



Potrivit lui Cîmpeanu, Ministerul Educaţiei "şi-a făcut datoria" să atragă atenţia că dacă nu va fi preluat acel articol şi în hotărârea de guvern de vineri vor fi probleme cu aplicarea reglementării.



"Dacă nu se reglementează rapid acest lucru, va fi o discriminare între elevii de la învăţământul de stat şi de stat. (...) Se poate completa hotărârea de guvern; se poate corecta această eroare. Art. 8.1 suspendă activitatea cu prezenţă fizică în şcolile şi grădiniţele private. Am înţeles că sunt şcoli private care şi-au anunţat elevii că mâine pot veni fizic la şcoală pe baza acestui viciu de reglementare. Ceea ce nu este normal. Dacă hotărârea de guvern avea şi această reglementare, nu am fi avut această confuzie. Presupun că a fost o scăpare sau a fost o neînţelegere în plan juridic a ceea ce se poate reglementa şi ceea ce nu se poate reglementa. (...) Sper că Guvernul va valida articolul 8.1 din hotărârea CNSU, care evită discriminarea dintre învăţământul privat şi de stat. Am acceptat această vacanţă de două săptămâni pentru că a fost în interesul general de a asigura sănătatea elevilor. Dar dacă am acceptat acest lucru, e normal să se aplice unitar, nu doar pentru unităţile din învăţământul de stat", a adăugat Cîmpeanu.

Consiliul Naţional al Elevilor solicită modificarea în regim de urgenţă a hotărârii de guvern şi a ordinului ministrului Educaţiei cu privire la vacanţa din perioada 25 octombrie - 5 noiembrie, astfel încât aceste acte normative să respecte reglementările din hotărârea CNSU nr. 91/2021 şi să includă sub efectele juridice şi şcolile private.



"Ca urmare a declaraţiilor preşedintelui României, Klaus Iohannis, cu privire la impunerea unei vacanţe de două săptămâni pentru toţi elevii din România, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a propus adoptarea acestei măsuri de către Guvernul României, printr-o hotărâre care să abiliteze Ministerul Educaţiei modificarea structurii anului şcolar în acest sens. Totuşi, deşi hotărârea CNSU prevede suspendarea cursurilor pentru toate unităţile de învăţământ, inclusiv cele private, Guvernul nu a adoptat această prevedere şi, deci, nici Ministerul Educaţiei nu a făcut demersuri în acest sens", se arată într-un comunicat.



Consiliul Naţional al Elevilor afirmă că, în cazul în care nu se modifică hotărârea de guvern şi ordinul ministrului Educaţiei, "autorităţile centrale recunosc faptul că neglijează sănătatea elevilor şi profesorilor din învăţământul particular şi închid ochii la o decizie oficială a autorităţilor sanitare, generând o discriminare fără precedent. Totodată, aducem în vedere faptul că structura anului şcolar ar trebui să fie aceeaşi pentru toate şcolile, fără diferenţiere între cele de stat şi cele private".



CNE precizează că structura anului şcolar "trebui să fie aceeaşi pentru toate şcolile, fără diferenţiere între cele de stat şi cele private".

