Ministrul Educației a explicat, la Tema Zilei, de ce vrea să scoată tezele: S-a demonstrat că nu au relevanța scontată. Dar dacă un profesor vrea să dea o lucrare, fie teză sau nu, nu-l oprește nimeni!

Sorin Cîmpeanu a explicat miercuri seara, la TVR1, cum va arăta structura noului an școlar și de ce a luat decizia eliminării tezelor.

"Am făcut această propunere de renunțare la teze pentru că în anul școlar 2020-2021 am văzut că 53% din elevii României au luat note peste 8.50", și-a început analiza Sorin Cîmpeanu. Ministrul a găsit că proporția este "inacceptabilă", pentru că "dacă 53% din elevii României ar fi de top, înseamnă că în educația din România nu am mai avea nicio problemă".

Sorin Cîmpeanu: "Am spus: Tezele pot fi o modalitate de creștere a relevanței notelor. Primul semestru din acest an școlar ne-a arătat că nu este așa. Pentru că, după primul semestru, notele peste 8.50, luând în calcul și tezele, ponderea acestor note n-a mai fost 53%, a fost 60%. Lucru care mi-a arătat că tezele nu au relevanța scontată".

Întrebat de unde vin aceste note, ministrul a spus că nu are altă explicație decât "bulversarea sistemului de educație, generată de această criză sanitară vreme de doi ani. Nu cred că este o vină a profesorilor, a elevilor sau a părinților. Este o consecință care a afectat întreaga planetă, toate sistemele de educație".

Însă, a adăugat Sorin Cîmpeanu, "dacă un profesor va dori să dea o lucrare scrisă, cu sau fără nume de teză, el va putea să facă această evaluare, nu-l oprește nimeni, Doar că renunțăm la obligativitatea unor teze care și-au recunoscut, din păcate, inutilitatea".

"Nu vreau să se înțeleagă că se vor înlocui semestrele cu 5 rânduri de evaluări, sau că vor fi 5 medii pentru fiecare din cele 5 module. Vor rămâne două sau chiar unul singur, rămâne de discutat. Experții în științele educației vor fi cei care vor aduce argumente pentru aceasta, iar discuția va fi făcută în luna aprilie" - a mai spus ministrul.

