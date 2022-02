Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu: 18,5 milioane de teste COVID vor fi repartizate şcolilor. Nu am informaţia ipotezei de renunţare la testare

Sorin Cîmpeanu

"În această dimineaţă, Ministerul Educaţiei a transmis către IGSU repartizarea pe inspectorate şcolare judeţe pentru un număr de 18,5 milioane de teste, care se adaugă rezervei de teste existente în şcolile din România. Deci, există teste. Mizăm pe responsabilitatea administrării acestor teste şi pe corectitudinea raportării. Am constatat o îmbunătăţire clară a procesului de testare şi de raportare a rezultatelor testelor", a arătat ministrul în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

El a evidenţiat că aceste teste de salivă au o precizie de 66%, în condiţiile în care au fost confirmate, prin testare PCR, 2.000 de teste dintr-un total de 3.000.



"În ultimele zile, din 5.000 de teste de salivă pozitive, un număr de 3.000 au avut o raportare ulterioară generată de testarea PCR, iar din aceste 3.000, 2.000 au fost confirmate, iar 1.000 au fost infirmate prin teste PCR. Deci, dacă vreţi să raportăm 2.000 de teste confirmate PCR din 3.000 de teste, înseamnă că rata care demonstrează precizia acestor teste pe bază de salivă este de 66%. (...) Asta arată că nivelul de înţelegere a importanţei testării a crescut, iar corectitudinea raportărilor de asemenea a crescut", a precizat el.



Sorin Cîmpeanu a menţionat că nu are informaţii despre o posibilă renunţare la utilizarea testelor de salivă, în condiţiile în care testele cu exudat nazal sau faringian au fost utilizate doar în proporţie de 2%.



"Nu am această informaţie a ipotezei de renunţare la testare. Eu ştiu că a fost o solicitare din partea elevilor, părinţilor, profesorilor, a întregului sistem - aceea de testare. În ipoteza în care s-ar renunţa la testare pe bază de salivă, vă întreb cu ce ar putea fi înlocuită pentru a asigura starea de siguranţă sanitară în şcoli? (...) Vă reamintesc că am avut peste un milion de teste cu exudat nazal sau faringian care au fost la dispoziţia şcolilor şi care au fost utilizate în procent de 2%. Deci, au fost respinse de elevi şi de părinţi", a spus el.

ŞTIRILE ZILEI