Monica Anisie: O altă greșeală, încărcătura foarte mare, presiunea care se realizează asupra elevului

O altă greșeală, încărcătura foarte mare, presiunea care se realizează asupra elevului prin programele și numărul de ore la clasă. Dădeam azi un exemplu: Ce mai poate face un elev în intervalul 17.30 - 19.30 când are oră de matematică sau de limba română ? Copilul acela este deja obosit. Cum să mai aibă drag de școală? Cum să se mai concentreze asupra lecției, când el este deja poate pornit de acasă de dimineață? Că mulți dintre ei mai fac și un sport, mai au și o altă pregătire la o limbă străină, spune ministrul Educației, Monica Anisie.

Daniela Vișoianu: Este nevoie de multă formare inițială consistență ca profesorul să stăpânească procesul didactic

Daniela Vișoianu, președinte al Coaliției pentru Educație, invitată în emisiunea Ca`n viață a declarat că este nevoie de multă formare inițială consistență ca profesorul să stăpânească procesul didactic, mai ales, ca pe parcursul anilor să-și schimbe modelul didactic potrivit cu noile generații care vin și cu schimbările în pedagogia metodică, că știința merge mai departe. Știm mult mai mult acum despre cum funcționează creierul copilului. Și știm că între 10 și 12 ani, când noi deja îi trimitem în gimnaziu, gândirea abstractă nu este formată și matematica ar trebui să aibă mult mai multă concretețe. Profesorii trebuie să fie mai buni și ceva am pierdut în 2015 când am introdus noile programe. S-a conservat mult catedra ca filozofie și disciplină, locurile de munca ale a profesorilor. Dinamica demografică a României - numărul mic de copii pe care îl avem - nu a fost element de politică publică în educație și ne-am trezit toți făcând acasă ceea ce se cheamă "reteaching".

Daniela Vișoianu: Mulți părinți care pot și știu repredau acasă lecțiile

Daniela Vișoianu, președinte al Coaliției pentru Educație: Mulți părinți care pot și știu repredau acasă lecțiile. Sunt copii care nu înțeleg la sala de clasă pentru că este 1,3 ore de predare pentru o noțiune nouă la matematică (...) Extrem de puțin. Avem părinți care știu să facă asta acasă și au timp să facă, părinți care poate știu, dar nu au timp și asta le creează frustrare, eventual recurg la meditații și avem marea parte, mare prin potențialul care este ratat și lipsa de șanse pe care o au, a copiilor care au părinți care nici nu înțeleg ce se întâmplă la școală și nici nu au bani de meditații și fac parte și din grupuri vulnerabile.

