Promisiuni de ieftinire a gazelor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat că în cadrul şedinţei de guvern au fost adoptate măsuri care să permită liberalizarea pieţei gazelor naturale de la 1 iulie.

"Sunt convins că această liberalizare va duce la o scădere cu un procent între 10-15% şi mă aştept ca în perioada imediat următoare, în cursul lunii iulie, cel mai târziu la începutul lunii august, acest lucru să se vadă şi în facturile cetăţenilor", a subliniat ministrul, citat de Agerpres.

Virgil Popescu a menţionat că de la 1 iulie va exista o piaţă liberă de gaze naturale şi că prin modificările aduse la Legea energiei electrice şi a gazelor naturale au fost ridicate "ultimele bariere" în calea liberalizării.

"Începând cu data de 1 iunie, Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie a pus la punct un program de vânzare pe piaţa centralizată a gazelor de către cei doi mari producători. Acest program se numeşte generic 'gas program release'. Prin acest program, practic, o cantitate pe care noi am stabilit-o astăzi în lege, de 40% din producţia totală a celor doi producători - din care se scade consumul tehnologic şi consumul propriu -, va fi ofertată la un preţ aliniat la preţul european, la preţ de referinţă al bursei de la Viena. De acolo se pleacă licitaţia. Au fost deja tranzacţionări făcute la un preţ de 30 de lei, de 40 de lei, de 50 de lei, în plină iarnă, un preţ care este cu cel puţin 30% mai mic decât preţul reglementat de acum", a spus Popescu.

El a explicat că una dintre modificările aduse permite furnizorilor de gaze naturale să vândă oriunde în ţară dacă au un punct virtual de informare a cetăţenilor.

"Un furnizor de gaze naturale nu putea vinde gaze naturale decât acolo unde avea, pe o rază de 50 de kilometri, un punct fizic, adică un 'shop', să îi zicem, un magazin de vânzare a gazelor naturale. În condiţiile în care am văzut în plină pandemie că este vorba de foarte multă digitalizare, de comunicaţii, de online, să împiedicăm un furnizor de gaze naturale care are, să zicem, un preţ foarte bun din sudul ţării să vândă în nordul ţării şi să poată să vândă doar dacă acolo are un punct fizic de lucru era o barieră administrativă de nepermis. Astăzi am ridicat acest lucru, permiţând furnizorilor care pot să vândă oriunde în ţară doar dacă au un punct virtual de informare a clienţilor. Obligatoriu, în acest punct de informare trebuie să primească reclamaţii, sesizări, să le rezolve şi de asemenea trebuie să facă informare cu privire la preţul mediu de achiziţie al gazelor naturale pentru fiecare categorie de client, atât pentru clientul casnic, cât şi pentru cel industrial", a precizat ministrul.

Popescu a prezentat şi alte măsuri menite să transparentizeze procesul de achiziţie şi de vânzare a gazelor naturale.

"A doua barieră pe care am ridicat-o: am înlocuit acel program de vânzare obligatorie a 50% din producţie pe o bursă centralizată cu acest program de 'gas program release'. Este tot o vânzare, dar este o vânzare competitivă, la un preţ de referinţă european. (...) De asemenea, furnizorii trebuie să cumpere pentru clienţii casnici, cu minimizarea costurilor, transparent, din această piaţă liberă, din acest 'gas program release', cantitatea de gaze pe care trebuie să o oferteze clienţilor casnici. De asemenea, ultima barieră în calea liberalizării gazelor naturale este că începând cu anul gazier 2021 piaţa reglementată de înmagazinare a gazelor nu va mai exista. Va fi de asemenea o piaţă liberă", a precizat el.

Potrivit ministrului, au fost aduse modificări şi Legii offshore, în acelaşi scop.

"O ultimă modificare este făcută pentru a pune în acord Legea offshore, legea de extracţie a gazelor din Marea Neagră, acolo unde exista obligativitatea vânzării a 50% din producţie pe pieţele centralizate, cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cei care extrag gazele din Marea Neagră având aceeaşi obligativitate, să comercializeze tot 40% din gaze pe piaţa centralizată, dar prin acest 'gas program release'", a afirmat Popescu.

ŞTIRILE ZILEI