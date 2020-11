Ministrul Economiei, Virgil Popescu, confirmat cu Covid-19. „Membrii cabinetului nu se încadrează în definiția contacților direcți”, au transmis reprezentanții Guvernului

Ministrul Economiei, Virgil Popescu / FOTO: Autor: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

ACTUALIZARE Premierul Ludovic Orban va merge în vizită în Israel și Palestina marți și miercuri, cu toate că ministrul Economiei, Virgil Popescu, a fost diagnosticat cu Covid. „Nu se încadrează în definiția contacților direcți”, au transmis reprezentanții Guvernului, citați de Mediafax.

La vizita oficială din Israel și Palestina, programată marți și miercuri, participă prim-ministrul României, Ludovic Orban, ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, și ministrul apărării naţionale, Nicolae Ciucă.

„În vederea deplasării, membrii delegației au realizat în cursul zilei de astăzi teste, care au rezultat negativ. De asemenea, membrii cabinetului nu se încadrează în definiția contacților direcți”, au transmis reprezentanții Guvernului, după ce ministrul Economiei, Virgil Popescu a anunțat că a fost diagnosticat cu Covid.

Ministrul Economiei a postat luni seară pe Facebook că a fost testat pozitiv la COVID-19.

„Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv”, a scris Virgil Popescu pe pagina de socializare.

Acesta a precizat că simptomele nu sunt grave și că cei apropiați lui sunt „în regulă”.

„Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu . Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multă treabă de făcut”, a mai scris ministrul Economiei.

ŞTIRILE ZILEI