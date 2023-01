Ministrul Economiei, Florin Spătaru, la TVR Info: Nu am nicio îndoială că producătorii de energie vor plăti această taxă de solidaritate în România

Producătorul de energie are o responsabilitate în a plăti taxa de solidaritate, a precizat, la Tema Zilei, pe TVR Info, Ministrul Economiei. Florin Spătaru este sigur că această taxă va fi plătită de producător.

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, la TVR Info

Florin Spătaru, ministrul Economiei: "Producătorul de energie are o responsabilitate în a plăti această taxă de solidaritate. Ea se va regăsi, după cum știți, în sprijin pentru persoanele vulnerabile, dar se va regăsi și în sprijin pentru industrie. Aici am atras atenția, că profitabilitatea mare a companiilor producătoare de energie nu trebuie să echivaleze cu pierderea competitivității celorlalți mari jucători industriali. Sunt sigur că cei doi inițiatori ai actului normativ vor analiza și nu am nicio îndoială că producătorii de energie vor plăti această taxă de solidaritate în România".

Nu mă pot pronunța. Din punctul meu de vedere nu există o astfel de legătură. Dar ce pot să vă spun este că această taxă de solidaritate a fost agreată de toate statele europene și va fi plătită de producătorii de energie pentru statele europene, a mai explicat ministrul Economiei, întrebat dacă există vreo legătură cu faptul că România nu a fost primită în spațiul Schengen.

Cel mai mare producător de țiței și gaze din România, OMV Petrom, a anunțat că nu va plăti taxa de solidaritate pe supraprofit, impusă de Guvernul României în ultimele zile ale anului trecut. Reprezentanții companiei spun că nu se încadrează în condițiile stabilite prin lege.

